Barby Silenzi y El Polaco terminaron su relación tras casi 8 años de relación, si bien no es la primera vez que la pareja toma la decisión de separarse, está ocasión sería definitivo. Yanina Latorre fue quien informó sobre la triste noticia y aseguró que la bailarina se enojo con el cantante tras enterarse que estaba en "algo".

“Él estaría con alguna ‘cosita’. Ella se enteró y se enojó”, contó la conductora de Salvese quien pueda en LAM.

Según detallo, intento chequear la información con uno de los involucrados, que no negó la primicia, pero que finalmente perdió contacto: "Hoy le escribí al Polaco y le digo 'a mí decime la verdad: ¿te separaste?'. Y me dijo: 'ya te llamo'. Polaco, no me llamaste".

Por su parte, Ximena Capristo declaró haber visto a Silenzi cenando en un lugar completamente sola, lo que corroboría la información de Latorre: "Fuimos a comer con una amiga, la vimos y estaba sola".

Silenzi y El Polaco blanquearon su relación en el 2019 pero habrían iniciado un romance en 2016, tras conocerse en el reality show El Bailado, en ese entonces el cantante estaba en pareja con Silvina Luna. Desde entonces, la pareja tuvo varios altibajos llegando a separarse al menos en dos ocasiones más.