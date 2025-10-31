Un nuevo hecho de violencia sacudió el transporte urbano de Santa Fe. Durante la noche del jueves, un chofer de la línea 9 fue golpeado por un pasajero que subió sin saldo a la unidad y reaccionó violentamente cuando el conductor le pidió que descendiera.

El ataque ocurrió en calle Güemes al 4700, cerca de Pedro Ferré, y fue denunciado por personal de la Comisaría 5ta. La víctima fue identificada como Gonzalo, de 36 años, chofer de la empresa Erssa.

En diálogo con El Litoral, le chofer relató con angustia lo ocurrido: “Durante la noche del jueves, siendo aproximadamente las 22.40, circulaba por calle Güemes hacia el norte cuando se me sube un muchacho, a la altura de Pedro Ferré. Subió como cualquier pasajero, apoyó la SUBE, pero no tenía saldo".

La denuncia quedó radicada en la Seccional 5ta. Foto: archivo

"Ya era la segunda vez que me lo hacía, entonces le dije que lamentablemente no lo iba a poder llevar porque ya había pasado lo mismo. Ahí empezamos una discusión y me empezó a agredir con los puños”.

Golpes y lesiones

“Recibí golpes en la cara, tengo un chichón en la cabeza. Frené de golpe el colectivo y terminé golpeándome con el volante en el estómago y las costillas del lado derecho. Eso es lo que más me duele ahora, sobre todo al respirar”, agregó.

El chofer contó que tras la agresión el hombre descendió rápidamente y escapó hacia la zona de las vías del ferrocarril y la costanera santafesina.

“Pido asistencia al 911 y me cruzan en Salvador del Carril. Me toman los datos, también a los pasajeros, y después me derivan a la Comisaría Quinta donde hago la denuncia. Luego me revisó el médico policial que constató los golpes”, explicó.

El conductor sufrió lesiones leves, aunque permanece con dolores en el tórax y la cabeza, por lo que debió recibir atención médica. “Hoy no puedo trabajar. Estoy esperando la asistencia de la ART que ya me derivó al Sanatorio Mayo”, señaló.

“Estas cosas suelen pasar”

Consultado sobre la situación que atraviesan los colectiveros, reflexionó: “Estas cosas suelen pasar. En este caso al masculino se le salió la cadena, por así decirlo, pero se reniega bastante.

Es la primera vez que me pasa algo así en esta zona, pero en otras partes, como sobre Perón o en la parada de la terminal, es común que haya problemas. Algunos lo entienden, otros te agreden verbalmente. Pero yo, como chofer, tengo la responsabilidad de cobrar el boleto a todos”.

Agresor prófugo

Fuentes policiales informaron que el agresor no fue detenido y que se trabaja en la identificación del mismo mediante el análisis de las cámaras de seguridad de la zona donde ocurrió el incidente.

La causa quedó a cargo del fiscal en turno, mientras los investigadores buscan reconstruir la secuencia completa del ataque.