El grave suceso tuvo lugar en J.J. Passo 3900, más precisamente frente al Centro de Educación Popular " La Poderosa.

Varios balazos pegaron en el automóvil del carnicero del barrio. Otros 4 disparos impactaron en el frente de una vivienda particular.

Pasan los años y la "banda del pasillo" sigue sembrando terror en los barrios de la zona oeste de Santa Fe. Su último acto ocurrió la tarde del martes en barrio Chalet donde uno de sus miembros persiguió y atacó a tiros a un integrante de una banda rival ("los del Fonavi").

Fue cerca de las 18 cuando un joven llegó corriendo a dicho sector, el que estaba siendo perseguido por otro muchacho que se conducía a bordo de una moto.

Puede interesarte

El fugitivo buscó refugio detrás de un Peugeot 206 estacionado que pertenece al carnicero del barrio. Su perseguidor le efectuó varios disparos que impactaron en el vehículo y en el frente de una vivienda particular.

Lo ocurrido provocó espanto entre los vecinos que señalaron su hartazgo por tener que soportar este tipo de situaciones.

"Quedamos en el medio"

Un vecino narró a El Litoral una perfecta síntesis de la situación del barrio. "Lo que pasó es un capítulo más de la guerra que sostienen bandas de los barrios San Lorenzo y Centenario. Y la gente de barrio Chalet queda en el medio".

"Son chicos del Fonavi que vienen y se agarran con 'los del pasillo'. No son grandes, son adolescentes que están empezando a delinquir. Vienen y se ponen a 'fumanchear' (fumar marihuana) detras del dispensario. Después se suben a la ruta y empiezan a los gomerazos contra los autos y los colectivos, cometen robos, y así andan".

"También anda uno con una moto roja, lleva puesto un casco de color naranjak, que está enfrentado con ellos. Toda esta situación ya fue puesto en conocimiento de la policía".

"Ayer a la tarde había mucho movimiento. El de la moto roja vio a uno, lo buscó y lo persiguió hasta que se esconde detrás del auto de un comerciante, de un carnicero. le pegaron todos los tiros al auto. Y al muchacho ninguno".

"Los que hacen todo esto son "soldaditos" (como se denomina a quienes venden droga en los barrios bajo las órdenes de algún narco mayor). Este es un barrio tranquilo. Los pibes de acá no andan en eso.

Puede interesarte

Disputas de territorio

Por su parte, Claudia Albornoz, a cargo del Centro de Apoyo Escolar, agregó: "Yo me estaba bañando y escuché muchos disparos. Cuando pude salir había varios impactos en la casa de mi vecina y en el auto del carnicero del barrio. Uno de los tiros le rompió la luneta y otro la ventanilla del conductor".

Respecto a estos episodios de violencia la dirigente sostuvo que "no se ataca el problema como corresponde. los pibes estan 'regalados'. Caen en manos de los narcos barriales y se enfrentan por disputas de territorio. No hay políticas públicas para eso. La gente pide más policías, pero no pasa por ahí. Acá viven pasando patrulleros, Gendarmería y demás".

"El tema de inseguridad se combate con más educación y que esos pibes no queden a merced de los narcos barriales", sentenció.

"En estos barrios lamentablemente es cotidiano estas situaciones. No hay política de desarme. No vemos campañas para desarmar a la poblacion. La seguridad no se construye con más patrulleros", cerró.