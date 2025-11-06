Dos hombres de 21 y 27 años fueron identificados este miércoles por la mañana por personal policial que llegó hasta un sector del barrio Estanislao López de Santa Fe, advertidos por una feroz pelea a machetazos que terminó con ambos protagonistas lesionados.

El violento episodio se habría desatado poco antes de las 10 de la mañana, en inmediaciones del pasaje Isabela de Guevara, apenas unas cuadras al oeste del nuevo Hospital Iturraspe, según consta en los reportes policiales.

Herido de arma blanca

Efectivos del Comando Radioeléctrico se constituyeron en el lugar luego de que ingresara un pedido de colaboración al 911, por un “herida de arma blanca”.

Los uniformados que llegaron al punto del conflicto, se encontraron con uno de los agresores en la calle, con el rostro ensangrentado y con un machete en sus manos.

Una vez desarmado y puesto a resguardo, el muchacho manifestó que su vecino le había sustraído un teléfono celular, lo cual desató la feroz pelea.

Además, señaló la vivienda donde se encontraba escondido el otro involucrado, por lo que con autorización de la propietaria de la casa, la policía ingresó en su búsqueda.

Golpe en la nariz

Una vez adentro, se encontraron con el otro joven, que también presentaba una herida sangrante en la nariz, y que acusó al primer entrevistado.

Con las denuncias y lesiones cruzadas, ambos quedaron en carácter de aprehendidos por el delito de “lesiones dolosas mutuas” y fueron derivados al hospital Iturraspe para realizarles curaciones.

Entre los efectos secuestrados, los uniformados se llevaron del lugar un machete de aproximadamente 55 cm de largo de hoja metálica, con un mango de unos 15 cm, envuelto con tela. Por el caso fue puesto en conocimiento el fiscal en turno del Ministerio Público de la Acusación (MPA).