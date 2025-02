El Cuartel de Bomberos Voluntarios de Rosario intervino minutos antes del mediodía en un fuerte incendio en una vivienda de dos pisos en Santa Fe y Sucre, en barrio Ludueña, "con inminente peligro de derrumbe", señaló el bombero Juan José Roger, oficial de día.

Roger confirmó que el fuego no tiene peligro de propagación a viviendas linderas. Y aunque no está controlado sí se encuentra circunscripto, es decir, que hay fuego dentro de la casa "pero no avanza", aclaró. Los bomberos se enfrentaron a altas temperaturas que complejizaron las tareas. Como medida de prevención se hizo presente una unidad del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (Sies), aunque no hubo personas afectas por el fuego o el humo.

Los bomberos voluntarios fueron los primeros en llegar al lugar y definieron una táctica ofensiva para combatir este incendio, luego se hizo presente personal de Bomberos Zapadores y del Sies. Al momento del arribo se encontraron con una familia en la vivienda y se la evacuó, todos sus integrantes fuera de peligro. Personal médico atendió a las personas por su estado de shock, pero sin lesiones producto del siniestro.

Los 14 bomberos, una dotación de cada fuerza, ya se encuentran con tareas de remoción de la estructura dañada y enfriamiento de la vivienda. No obstante, Roger planteó que las tareas sobre la zona se extenderán una hora más por el peligro de derrumbe de la estructura del piso superior.

Uno de los ocupantes de la vivienda resultó con quemaduras en el pecho y tuvo que ser atendido en el lugar. "Está bien. Se quemó un poco, pero estaba bien", dijo una de las compañeras de trabajo de la dueña de casa.

Por motivos que aún restan establecerse, la planta alta tomó fuego y las perdidas son totales. En tanto, la planta baja quedó repleta de hollín.

Además, fue consultado el personal de defensa civil para constatar que no hubiera peligro de derrumbe y qué tipo de afectación tenían las viviendas linderas.

La dueña de la casa, una las damnificadas, es asistente escolar y estaba trabajando en una escuela ubicada a pocas cuadras de su casa.