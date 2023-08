Durante la noche del miércoles un perturbador suceso sacudió a los vecinos del barrio Sargento Cabral. Una adolescente de 14 años fue encontrada dentro de un contenedor, en calle Necochea al 5000.

El grave incidente fue descubierto a las 20,45 por un vecino que pasó por el lugar en bicicleta y advirtió la situación.

Una cámara de seguridad privada captó el preciso momento en que la joven se acerca al contenedor y se deja caer dentro del mismo.

Relato directo

“Me pareció ver algo extraño y me detuve. Cuando pude mirar mejor no lo podía creer. Era el cuerpo de una nena… me asusté mucho porque pensé lo peor… creí que no estaba viva”, dijo el hombre.

“Enseguida empecé a pedir auxilio a los gritos. Algunos vecinos salieron y entonces les dije que llamen a una ambulancia”

"La nena no estaba caída con su cuerpo entero dentro del contenedor. Las piernas habían quedado colgando afuera. Y no cayó hasta el fondo porque el contenedor estaba lleno de tierra”, explicó.

"En esos momentos pasaron por la esquina dos policías de la Brigada Motorizada. Les gritamos pero no escucharon. Entonces llamé al 911. Me dieron indicaciones para saber si respiraba, pero les dije que la chica estaba viva".

"Nos pusimos a esperar la ambulancia que demoró unos 15 minutos. No es mucho pero te aseguro que para mí fueron una eternidad. Una vez que llegó la unidad sanitaria la cargaron y la trasladaron hasta el hospital de Niños".

Condición estable

Desde dicho nosocomio se informó que la paciente se encuentra en condición estable.

Por su parte las autoridades policiales iniciaron una investigación de oficio. Se trata de determinar cómo fue que la jovencita terminó en tan insólito lugar.

En este sentido una cámara de seguridad privada registró el momento donde se ve que la adolescente se acerca hasta el contenedor y se deja caer de espaldas dentro del mismo, dejando sus piernas afuera.

En las imágenes no se observa a otra persona.

Presunto abuso

A su vez los pesquisas trabajan sobre otra versión, la que da cuenta que la menor pudo haber sido víctima de un presunto abuso sexual, hecho ocurrido en inmediaciones del Parque Federal.