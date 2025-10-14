Un violento robo tuvo lugar el lunes por la noche en pleno barrio Sur de la ciudad de Santa Fe, cuando un vecino fue sorprendido dentro de su vivienda por dos delincuentes que lo maniataron, lo golpearon y le sustrajeron una importante suma de dinero, además de realizar una transferencia digital desde su billetera virtual.

El hecho se registró pasadas las 20.50 en calle 4 de Enero al 1400, y provocó una fuerte conmoción entre los vecinos de la cuadra, quienes dieron aviso inmediato a la Central de Emergencias 911, lo que motivó un importantante operativo por parte del personal policial.

“Estaba ensangrentado y pedía ayuda”

La primera alerta fue dada por una mujer que observó a su vecino ensangrentado y pidiendo auxilio. Según relató a la policía, lo había visto a través de las cámaras de seguridad de su vivienda, por lo que no dudó en llamar de urgencia a la central policial.

Violento robo en barrio Sur. Foto: Gentileza

Minutos después, un móvil del Comando Radioeléctrico arribó al lugar y se entrevistó con la víctima, identificada como D., quien relató los dramáticos momentos que vivió dentro de su casa.

Maniatado y golpeado

El hombre contó que dos sujetos ingresaron por la fuerza a su domicilio, lo redujeron violentamente, lo maniataron y lo golpearon, exigiéndole dinero. Bajo amenazas, los ladrones se apoderaron de $300.000 en efectivo, y además lo obligaron a realizar una transferencia de $292.000 a través de la aplicación Mercado Pago.

La investigación

Tras el llamado al 911, también se hizo presente una ambulancia del SIES 107, que asistió al hombre en el lugar. Afortunadamente, las lesiones no revestían gravedad.

El caso quedó a cargo de la Brigada de Investigaciones de la Policía de Investigaciones (PDI), que trabaja en el análisis de cámaras de videovigilancia de la zona y en la trazabilidad de la transferencia digital, una pista clave para dar con los autores.

Vecinos en alerta

El hecho generó gran preocupación entre los residentes del sector, quienes aseguran que en las últimas semanas aumentaron los hechos delictivos en esa zona del casco céntrico sur. “Es increíble la violencia con la que entraron, podría haber pasado una tragedia”, dijo una vecina que prefirió mantener su nombre en reserva.

Violento robo en barrio Sur. Foto: Gentileza

La investigación penal está en manos del Ministerio Público de la Acusación (MPA), que trabaja en la recolección de pruebas y en el relevamiento de testigos. Hasta el momento, no se reportaron detenciones, pero las autoridades confían en que el seguimiento tecnológico de la operación virtual permitirá identificar a los responsables.