La calma de la madrugada del martes se quebró violentamente en una vivienda de Regimiento 12 de Infantería y 1° de Mayo, en barrio Transporte (zona norte de la ciudad de Santa Fe). Allí, una mujer de 81 años fue atacada dentro de su propia casa por tres delincuentes que ingresaron tras romper una reja de hierro.

La víctima dormía cuando fue despertada a golpes por uno de los intrusos, quien le gritaba exigiéndole dinero y el celular bajo amenaza de muerte.

“Dame la plata o te mato”

El episodio ocurrió alrededor de las 7 de la mañana de este martes 28 de octubre. Según contaron los familiares, la mujer alcanzó a pedir ayuda una vez que los ladrones escaparon. Fue asistida por vecinos, que la encontraron en estado de shock y con visibles golpes.

La vivienda donde ocurrió el dramático suceso. Foto: El Litoral

Su nieta confirmó que no es la primera vez que la anciana sufre un robo: “Hace apenas quince días le entraron por la ochava, le apuntaron con un arma y la amenazaron. Esta vez directamente la golpearon mientras dormía”.

Vecinos indignados

El violento episodio desató indignación y miedo entre los vecinos, que aseguran vivir en constante zozobra. “Sorprendidos no sé si es la palabra —dijo una vecina—, porque esto ya se volvió moneda corriente. A esta señora la han tomado como blanco. Estamos muy preocupados, la policía pasa, pero justo cuando está pasando algo, nunca está”.

Los vecinos se mostraron indignados y preocupados. Foto: El Litoral

Los vecinos también mencionaron otros hechos ocurridos en los últimos días, incluso en la misma cuadra. “El viernes entraron a un taller y se llevaron todo. Y ahora esto. Se ve en las cámaras a cuatro personas que caminan muy tranquilos, con colchones y sillas, a plena mañana. Las caras se ven perfectamente y se sabe dónde viven”, aseguró una mujer que vive frente a la casa asaltada.

El relato vecinal se mezcla con el hartazgo. “Despertarte con alguien gritándote ‘vieja de mierda, dame la plata’ es escalofriante. No nos merecemos vivir así. Pagamos impuestos y exigimos que nos cuiden. Hoy fue ella, mañana puedo ser yo o el de enfrente”, expresaron.

Los habitantes de la zona piden más presencia policial y una respuesta concreta de la justicia, temiendo que los delincuentes sigan en libertad.

Investigación en marcha

Tras la denuncia, la Policía recolectó testimonios y revisa las cámaras de seguridad que podrían haber captado la huida de los agresores. La Fiscalía en turno trabaja para identificar a los responsables y determinar si los hechos recientes están relacionados entre sí. También se dio conocimiento de lo ocurrido a la PDI