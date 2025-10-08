El violento episodio ocurrió el martes por la tarde, alrededor de las 14.15, en la zona de Avenida 12 de Octubre y Teniente Loza, en el corazón de barrio Yapeyú, en la zona noroeste de la ciudad de Santa Fe.

Según el parte policial, M., de 28 años y domiciliado en barrio La Ranita, denunció que fue víctima de un robo bajo amenaza de arma de fuego cuando acudió a un domicilio para realizar un trabajo de tatuajes a pedido de un supuesto cliente.

Apenas ingresó al lugar, el joven fue sorprendido por uno de los hombres, quien lo amenazó con un revólver y le exigió la entrega de sus pertenencias. En cuestión de segundos, le robó una mochila con herramientas de trabajo, documentación y dinero, y antes de escapar le dio un golpe con la culata del arma en la cabeza.

Rápido accionar policial

El tatuador pidió ayuda a un móvil del Comando Radioeléctrico (CRE) que patrullaba la zona, y aportó detalles sobre la vivienda donde había ocurrido el ataque.

Agentes del Comando Radioeléctrico apresaron a los delincuentes.Foto. archivo

Con esos datos, los uniformados se dirigieron al domicilio señalado, donde fueron recibidos por un hombre que manifestó no tener relación con el hecho, pero autorizó el ingreso para una inspección.

El hallazgo

Durante la requisa, los efectivos encontraron una réplica de arma de fuego metálica, muy similar a un revólver, con la inscripción “Coibel Santana”, y una funda de chaleco balístico con insignias de la Policía de Santa Fe (número de serie 000576).

Puede interesarte

Ante estos elementos, se dispuso la aprehensión de dos sospechosos: A.M. de 21 años, domiciliado en la misma zona; y E. P. de 24, en situación de calle. Ambos quedaron detenidos a disposición de la Fiscal Dra. Tolosa y del ETAF a cargo del Dr. Rinaldi.

Elementos secuestrados

Los investigadores secuestraron la réplica del arma utilizada en el asalto, la funda del chaleco policial y otros objetos de interés para la causa.

La sede de la comisaría 7ma, en el noroeste de la capital santafesina. Foto: archivo

El hecho fue caratulado como “Robo calificado”, mientras se avanza en las pericias para determinar si los acusados estuvieron involucrados en otros delitos recientes en el sector oeste de la capital provincial.