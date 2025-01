Violencia, gritos, basura y excremento en las puertas y las paredes fue el corolario de una violenta guerra en un edificio de Mar del Plata. Las agresiones quedaron registradas en las cámaras de seguridad del lugar, en donde se observa a la encargada y a su novio actuando en complot con otra pareja.

Leonardo, propietario del departamento atacado, relató que una tarde sonó el timbre, su hija abrió la puerta y descubrió que había excremento en la puerta. “Empezó a los gritos, asustada, en ese momento me puse mal. Golpeé las puertas y a los cinco minutos apareció un hombre, llamado Carlos, diciéndome que había sido él, que no me metiera con él porque me iba a matar”, contó en diálogo con Arriba Argentinos.

La serie de ataques se produjo en un edificio marplatense ubicado frente al mar, Leonardo es continuamente visitado por sus papás y su hija: “La agresión no tiene sentido porque yo nunca hablé con él. Lo vi cinco veces en mi vida, nos saludamos y nada más”, explicó Leonardo.

La víctima indicó que cree que el origen del conflicto radica en su rol como miembro de la administración del edificio, puesto que dejó en diciembre de 2024. “Renuncié por hostigamiento de la encargada y el marido, quien pertenece a la CTA, era piquetero y fue echado de la Municipalidad de General Pueyrredón por agresiones”, indicó.

A Leonardo le ensuciaron la puerta de su casa con excremento y su auto con residuos (Fotos: Arriba Argentinos).

Puede interesarte

Leonardo precisó que la encargada fue quien ideó los ataques y quien desactivó las cámaras de seguridad para que nada quedara registrado. Sin embargo, cuando fueron a corroborar los discos, todo había sido filmado.

“El año pasado apercibimos a la encargada por distintos factores. En una zona común sacó la cerradura, después regalaba artículos de limpieza, hecho por el cual la administración la apercibió. Ahí empezó el hostigamiento”, contó el hombre, quien una mañana fue a su auto y se encontró con los asientos de adelante repletos de residuos.

El damnificado indicó que por estas horas están reclamando que la encargada sea despedida. “Peligra nuestra vida con estos personajes. Son 55 departamentos y ellos están enseñados con cuatro. A otras familias las amenazaron con matarles a los perros”, agregó.

Leonardo, uno de los vecinos damnificados (Foto: Arriba Argentinos).

Leonardo completó: “La administración no hizo absolutamente nada, e incluso mandó una nota diciendo que las cámaras no grababan. La encargada las desconectó, pero grabó absolutamente todo”.