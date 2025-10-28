Wanda Nara disfruta del éxito de "MasterChef Celebrity", pero sigue con su fuerte pelea con Mauro Icardi y ahora tendría acumulada una deuda millonaria en multas por mostrar la imagen de sus hijas.

Si bien Wanda se ocupa de tapar las caras de las menores, sus amigos y familiares continúan mostrando a las niñas en redes sociales, algo que está prohibido por la Justicia.

“Elba Marcovecchio y Lara Piro (abogadas de Icardi) están presentando una nueva multa en la Justicia porque Wanda Nara subió fotos de la hija menor con Mauro Icardi en su cumpleaños. Más que nada sus familiares subieron fotos a las redes sociales que no se puede porque hay dos cautelares donde dicen que ni Wanda ni familiares ni amigos ni allegados pueden subir fotos y este fin de semana se subieron un montón", señaló el periodista Gustavo Méndez en el programa "Mujeres Argentinas".

“La primera multa fue el año pasado cuando en el sillón de Susana Giménez dijo que iba a pagar la multa de 10 millones de pesos y nunca la pagó. Después tiene dos multas por 50 millones a favor de Mauro Icardi y dos multas de 80 millones, 160 millones en total, a favor del Hospital Gutiérrez”, detalló el periodista.

“Y hay otra multa antes de esta de 100 millones que se tiene que elevar a Cámara. La actual del fin del semana son 200 millones. El total que debe pagar Wanda es de 470 millones de pesos. ¿Si no paga? Esa es la gran pregunta”, cerró el periodista que compartió esta información.