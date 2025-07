Benjamín Vicuña y China Suárez protagonizaron una fuerte disputa pública tras el revés de permisos de viaje de sus hijos, lo que desató acusaciones cruzadas y el respaldo de familiares.

El conflicto comenzó cuando la actriz, antes de viajar a Turquía, acusó a su ex pareja de impedir que Magnolia y Amancio volaran con ella y Mauro Icardi. En un comunicado titulado “El papá del año”, denunció episodios de abandono, supuestas infidelidades y criticó las adicciones de Vicuña.

Ante el silencio inicial del actor, otras voces intervinieron. A su llegada desde Nueva York, Pampita, madre de los cuatro hijos mayores de Vicuña, elogió su rol paternal. “Contento en nombre de mis hijos”, dijo tras bajar del avión.

Días después, Vicuña rompió su mutismo en el programa Puro Show. Con la voz entrecortada, pidió desactivar la polémica: “La verdad que lo único que les pido es que ojalá podamos desactivar esto”. Criticó el accionar de su ex: “Quizás del otro lado, tampoco ayuda, subiendo constantemente cosas en las redes sociales. Bueno, no me puedo hacer cargo”. También expresó esperanza: “Yo creo que es una cosa de tiempo y las cosas se van a acomodar de verdad”.

El apoyo de sus hijos llegó de inmediato. Pampita compartió la tarea escolar de Benicio, en la que apareció escrito: “Mamá te amo. Papá te amo”. Sin etiquetar a Suárez, comentó: “Esto puso Beni hoy en el colegio. Algo estamos haciendo bien Benja”.

Minutos después, Bautista, de 17 años, publicó una foto con su padre y aseguró: “Gente que no conoce a mi papá y mi mamá puede opinar lo que quiera. Yo y mis hermanos sabemos bien quién es”. Acompañó el texto con emojis de besos, y Pampita replicó con un corazón.



El origen del enfrentamiento fue el veto de último momento de Vicuña al viaje de las niñas a Estambul. Suárez había organizado el traslado junto a Icardi, pero el actor revocó el permiso y desató la réplica de la actriz.

En su comunicado, Suárez relató que Vicuña llevaba a su hija a eventos para “la fotito en Instagram” y luego se encerraba en el baño por sus adicciones. Afirmó: “Me callé años. AÑOS. Se terminó, no me van a pisar más”.

El escándalo fue potenciado por la viralización de los testimonios. Los seguidores de ambos artistas participaron con críticas y defensas, lo que intensificó la cobertura mediática.

Por su parte, Vicuña mantuvo su perfil bajo en redes sociales, pero confió en que el “tiempo” lograría calmar las aguas. Mientras tanto, sus hijos y su ex esposa, Pampita, mostraron su apoyo público y mantuvieron un discurso conciliador.

El reencuentro familiar queda pendiente: Suárez planeó su regreso de Turquía para el cumpleaños de Rufina, su hija de su relación con Nicolás Cabré. Hasta entonces, el conflicto experimentó una tensa calma.

Este cruce marcó un nuevo episodio en la compleja relación entre Suárez y Vicuña, que, pese a algunas tensiones previas, no anticipó una escalada de esta magnitud. Ahora, el tiempo y el deseo de ambas partes de normalizar la situación definirán el siguiente capítulo.