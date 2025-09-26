Bautista Mascia salió campeón de la edición 2023/2024 de “Gran Hermano”, ganando increíbles premios en efectivo y una casa. Pero en las últimas horas sorprendió a todos al contar qué hizo con la casa que ganó en el reality.

En la misma semana que una de las finalistas de la última edición, Luz Tito, hizo público que donó su premio para una ONG que lucha contra de la violencia de género, Bautista mostró fotos y contó detalles de un gesto solidario increíble.

En las últimas ediciones de "Gran Hermano", la casa prefabricada se volvió uno de los premios más esperados. Bautista Mascia, campeón 2023/2024, decidió donarla a la Asociación Civil La Casita Trans, en Córdoba, que acompaña a infancias y juventudes trans. “Hoy temprano fui a conocer el terreno que conseguimos para poner la casa que ganamos en ‘GH’", contó en redes sociales.

Gran gesto de Bautista de "Gran Hermano" al donar la casa que ganó.

El cantante explicó que la institución lo usará para ampliar su trabajo solidario y ayudar a más personas. Desde la organización agradecieron el gesto con un emotivo mensaje: "Gracias, Bauti, por tu sencillez, tu calidez y humanidad. Por construir con nosotros el sueño más grande: la casa propia".

Con este gesto, Bautista dejó en claro que los premios que ganó al salir campeón en el reality no era lo que buscaba. Mientras persigue su sueño en la música, su decisión transformó un premio personal en otro sueño cumplido, para un espacio colectivo con un fuerte impacto social, en lo que seguramente salvará vidas y dará contención para quienes más lo necesitan.