Belgrano escribió una de las páginas más importantes de toda su historia y se consagró campeón del torneo Apertura 2026 después de vencer 3-2 a River en una final inolvidable en el Mario Alberto Kempes. El equipo de Ricardo Zielinski logró el primer título de liga de Primera División para el club cordobés y volvió a golpear al Millonario en un cruce decisivo.

La final tuvo de todo desde el arranque. Belgrano comenzó mejor y exigió varias veces a Santiago Beltrán, figura de River en los primeros minutos con atajadas ante Lucas Passerini y Emiliano Rigoni. Sin embargo, el equipo de Eduardo Coudet golpeó primero a los 17 minutos: Marcos Acuña abrió para Tomás Galván, que dejó en el camino a Emiliano Rigoni, y asistió a Facundo Colidio para el 1-0.

El Pirata reaccionó rápido y encontró el empate a los 26 minutos. Lucas Zelarayán ejecutó un córner preciso y Leonardo Morales ganó de cabeza dentro del área para marcar el 1-1, su primer gol desde la llegada al club este año.

Después de un primer tiempo intenso y muy parejo, River volvió a ponerse arriba en el complemento. A los 60 minutos, Colidio encaró por el medio, juntó marcas y abrió para Galván, que controló y definió cruzado para el 2-1 del equipo de Coudet.

Parecía el mejor momento del Millonario. River dominaba el partido, manejaba la pelota y Belgrano no encontraba respuestas. Pero el encuentro cambió por completo en el tramo final.

A los 85 minutos del segundo tiempo, el VAR llamó a Yael Falcón Pérez por una mano de Lautaro Rivero dentro del área tras un remate de Uvita Fernández. El árbitro revisó la acción y sancionó penal para Belgrano. El propio Uvita, que había entrado minutos antes, se hizo cargo de la ejecución y definió cruzado al ángulo para empatar 2-2.

Y apenas tres minutos más tarde llegó el golpe definitivo. Un centro de Franco Vázquez, tras trabar una pelota en el piso, cruzó toda el área de River y nuevamente apareció Uvita Fernández por el segundo palo para empujar el 3-2 y desatar la locura de los hinchas cordobeses en el Kempes.

River fue desesperadamente por el empate en el cierre, ya con Juan Fernando Quintero dentro de la cancha y Chacho Coudet expulsado por protestar. En la última jugada, Leonardo Morales salvó sobre la línea una definición que podía convertirse en el empate y terminó sosteniendo el triunfo más importante de la historia reciente del Pirata.

Puede interesarte

La remontada histórica de Belgrano ante River

Las emociones atravesaron a todo Belgrano después de la consagración histórica en Córdoba. Rigoni, uno de los referentes del plantel, habló entre lágrimas tras el pitazo final. “Es difícil hablar en estos momentos, hay mucha emoción. No tiene precio. Dejaría cualquier cosa por vivir este momento”, aseguró el volante. Además destacó el sentido de pertenencia del grupo y el trabajo realizado durante toda la temporada: “Tenemos mucho orgullo por este club. Trabajamos en los momentos más difíciles para salir adelante. Hoy nos tocó jugar contra un gran rival y pudimos salir campeones”. También tuvo palabras especiales para el Ruso Zielinski: “El Ruso es como un padre para nosotros. Como persona y como técnico quedó demostrado lo que es”.

El 10, Zelarayán, capitán y símbolo del Pirata, recordó el sueño que perseguía desde chico. “Siempre tuve la misma ilusión con Belgrano. Desde que venía a la cancha soñaba con verlo campeón. Siempre dije que iba a volver joven para sacar campeón a Belgrano y lo logramos”, expresó emocionado. El enganche además destacó la reacción del equipo tras quedar dos veces abajo en el marcador: “Nunca nos dimos por vencidos. Lo fuimos a buscar porque tenemos corazón, sentido de pertenencia y esta gente lo merecía. Confiábamos en que lo íbamos a dar vuelta”. Y ya pensando en los festejos, dejó una frase que resume el impacto de la conquista: “Mañana más de la mitad de Córdoba va a estar teñida de celeste”.

El gran héroe de la tarde fue “Uvita” Fernández, autor de los dos goles en tres minutos con los que Belgrano dio vuelta la final. El delantero, que ingresó desde el banco en el segundo tiempo, no ocultó su felicidad después de una actuación inolvidable. “Es una locura. Dios me dio esto. Hoy entré y metí dos goles, la verdad es de película”, contó. Y cerró: “Lucho día a día. Estoy feliz y quiero que disfruten todos porque nosotros también estamos muy contentos”.

Belgrano además construyó este título alrededor de una idea que mezcló experiencia, identidad y pertenencia. Los regresos de Lucas Zelarayán, Emiliano Rigoni y Franco Vázquez terminaron convirtiéndose en símbolos de una campaña histórica. Los tres volvieron al club en distintas etapas de sus carreras con un objetivo que repetían desde el primer día: pelear por un campeonato con la camiseta celeste. Y este domingo terminaron levantando el primer título de Primera División para el Pirata.

También fue una tarde especial para Ricardo Zielinski. El entrenador que había quedado eternamente ligado al club por la promoción de 2011 volvió a escribir otra página imborrable frente a River, otra vez en una definición decisiva. Quince años después de aquel ascenso histórico en el Monumental, el Ruso condujo a Belgrano hacia la primera estrella de su historia en la máxima categoría y, además, consiguió el primer título de toda su carrera como entrenador, a los 66 años. Y levantó el trofeo con la sobriedad que lo caracteriza.

Belgrano resistió, reaccionó y terminó celebrando una conquista que quedará para siempre entre las páginas más importantes del fútbol cordobés. Y, además, se aseguró jugar la Copa Libertadores del año que viene.