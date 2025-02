Este fin de semana, Magnolia Vicuña Suárez celebró sus primeros siete años de vida y su mamá le organizó un festejo con todas las letras, pero un gesto suyo con Mauro Icardi habría molestado sobremanera a Benjamín Vicuña.

Tras salirse con la suya al lograr que Vicuña aceptara un festejo con Mauro Icardi presente, tras los múltiples reproches por la escandalosa situación que vive junto al futbolista y Wanda Nara, la China organizó una fiesta con un tobogán acuático, espuma y muchos helados de una conocida cadena.

En este sentid, la cuenta de Instagram @lomaspopucom contó con varios datos aportados por un “invitado secreto” que le iba transmitiendo información desde el evento. Por eso, el usuario reveló la presencia de Marcos Ginocchio en el cumpleaños, quien habría hecho muy buenas migas con Icardi.

QUÉ PASÓ ENTRE BENJAMÍN VICUÑA, LA CHINA SUÁREZ Y MAURO ICARDI EN EL CUMPLEAÑOS DE MAGNOLIA

“Estuvo Vicuña (vi fotos). Me cuentan que fue con la novia. Igual eso no lo confirmé porque no vi fotos de ella, así que cosa que no veo, dudo”, agregó @lomaspopucom, y Yanina Latorre lo confirmó más tarde con fotos. “Marcos era un nene más jugando con todos los nenes. Muy copado y muy amigo de Icardi parecía. Marcos e Icardi, buena onda”, recalcó.

“Icardi y Vicuña no había tanta onda y me dicen que no hay fotos de ellos juntos”, agregó el usuario, antes de dar un dato tremendo. “Terminan de cantarle el cumpleaños a Magnolia e Icardi al toque puso música y puso la de ‘te imaginabas tú y yo en París’”, relató el “invitado secreto”.

“La China en el momento fue corriendo a abrazar y besar a Icardi”, acotó. “Vicuña miró mal a la China y se fue del cumpleaños. La China e Icardi muy novios adolescentes”, aseguró el testigo. “Icardi estaba sentado tomando dentro y salió muy poco. Cuando Vicuña se fue se soltó más. Distancia. Ni se hablaron, me cuentan”, cerró.

El enojo de Wanda Nara al ver a Mauro Icardi en el cumpleaños de la hija de la China Suárez

En medio de los festejos de las nena de siete años y luego de que la actriz publicara una romántica foto abrazados con el futbolista en medio de la fiesta de la espuma, la mediática arremetió contra su ex marido.

A través de un extenso comunicado que publicó en su perfil de X (ex Twitter), la conductora de Bake Off Famosos (Telefe) apuntó contra Icardi por haber faltado al cumpleaños de su hija Francesca alegando "problemas de agenda", pero haber asistido al de la hija de su actual pareja.

Al comienzo del texto, Wanda se preguntó respecto a las actitudes de Icardi: "¿El despecho hasta dónde te puede llevar? Algunos conviven con mujeres que nunca escuché hablar, peor de alguien avisando previamente que lo harían para lastimarme. Pufff, a mí nada me lastima porque vivo mi vida sin pensar en causarle dolor a nadie”.

"Aclaro, y la Justicia tiene las pruebas, que no existía perimetral en ningún festejo de mis hijos. El padre que eligió no venir a los 3 cumpleaños de sus hijos fue por su elección y consejos de su nuevo entorno", explicó la hermana de Zaira Nara.

Y al finalizar apuntó contra la China Suárez: "Su nueva compañía le dejó un recuerdo a mis hijas... que el padre sí tuvo tiempo en la agenda para las dos celebraciones de su hija. Gracias, estás haciendo todo para que mis hijas te respeten y te quieran el día de mañana... innecesario pero evidentemente sigue buscando el dolor en mis hijas. Yo seguiré siendo la leona que defiende a sus hijas".