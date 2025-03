Benjamín Vicuña vivió momentos difíciles luego del escándalo protagonizado por Mauro Icardi y Wanda Nara en el Chateau Libertador, que terminó con la intervención policial. Al estar vinculado con la China Suárez, actual novia de Icardi, el actor chileno recibió una avalancha de mensajes negativos en sus redes sociales, donde muchos usuarios le cuestionaron su relación con la situación, mencionando a sus hijos y lanzando duras críticas hacia la China.

Los comentarios alarmantes no tardaron en llegar: “¿Te salió cara la palta, no?”, “¿Sabés dónde están tus hijos? Porque pueden estar con un violento que se dio a la fuga por Avenida del Libertador”, “Qué karma que pegaste” y “Flor de padrastro tienen tus hijitos”, fueron algunos de los mensajes que recibió el actor. Además, algunos usuarios le recomendaron a Eugenia Suárez, ex pareja de Cabré, que dejara de involucrarse en conflictos ajenos.

Por otro lado, Nicolás Cabré, también ex de la China Suárez, no estuvo exento de la polémica. En las redes le llovieron comentarios similares: “Menos mal que te la llevaste lejos”, “No la dejes con un tipo como Icardi” y “Cuidá a tu hija, que no esté cerca del violento”. Muchos seguidores de Cabré le pidieron que tomara medidas para proteger a su hija Rufina de la situación.

Puede interesarte

Este martes, se viralizó una conversación entre Mauro Icardi y Wanda Nara, previa al escándalo que desencadenó la intervención policial el viernes pasado. En el intercambio, Icardi le pide a Wanda que sus hijas bajen a recibir los tres perros de la familia, aunque ella le menciona que una de ellas se resiste a irse. Esto molestó a Icardi, quien le exigió que dejara de hacer un “circo” y, si no, llamaría a la policía. Además, le recordó que no podía acercarse a ella debido a la denuncia por violencia de género en su contra.