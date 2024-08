Pedro Valentín Ayala era el único sospechoso por el femicidio de su pareja, Carina Andrea Flores, a quien encontraron asesinada de nueve puñaladas el viernes pasado en Berazategui. Después de mantenerse prófugo durante más de 48 horas, este lunes se quitó la vida en la estación de tren de Palomar.

El caso salió a la luz el último viernes cuando la madre de la víctima, después de no poder comunicarse con ella por teléfono, fue a buscarla a su casa ubicada sobre la calle 112 al 1200, al sur del Conurbano.

Apenas entró a la casa la mujer descubrió el peor de los escenarios. Su hija había sido asesinada y a simple vista tenía varias heridas de arma blanca en el pecho. La pareja y padre de dos de sus hijas, Ayala, quedó en la mira de la Justicia, a raíz de los testimonios de los vecinos que aseguraban que tenían una relación tóxica y que, incluso, ya tenían decidido separarse, pero iban a esperar al cumpleaños de una de las nenas para hacerlo.

Sin embargo, fue el propio Ayala quien se encargó de cerrar las sospechas a su alrededor después de que se conociera el mensaje que le había enviado a otro de sus hijos, fruto de una pareja anterior, poco después del femicidio de Flores.

“Me voy, no me vas a ver por un tiempo”, le escribió a su hijo el acusado, antes de darse a la fuga. En otro mensaje, le anticipó también que iba a cambiar el chip de su teléfono y ya no volvió a contactarlo.

Esto, sumado a una denuncia previa que había radicado la víctima en su contra por abuso sexual, derivó en una serie de medidas dispuestas por la fiscal a cargo de la causa, Gabriela Hebe Mateos, entre ellas la orden de captura para Ayala. Para los investigadores, el femicidio fue planificado.

El sospechoso logró evadir a la Justicia durante poco más de 48 horas hasta que este lunes por la tarde tomó la drástica decisión de quitarse la vida. Finalmente, encontraron su cuerpo en la estación Palomar, donde se había arrojado a las vías del tren.