En Bernal, localidad bonaerense perteneciente al partido de Quilmes, dos albañiles se convirtieron en héroes luego de impedir que tres delincuentes le robaran a un profesor de natación.

El hecho ocurrió ayer por la tarde. Nicolás, la víctima, se encontraba trabajando y decidió ir a ver a su hijo que hacía pocos días había empezado la colonia en el Club Social y Deportivo Juventud de Bernal, ubicado en la intersección de las calles Cramer y La Paz.

“Estaba llegando al lugar, bajé con las cosas y bueno, ahí aparecieron y me arrebataron. Pegándome y tratándome de sacar la mochila. Por lo que vi después en el video viajaban en dos motos y uno caminando”, explicó Nicolás.

La secuencia completa quedó registrada por dos cámaras de seguridad. En una de ellas se ve de frente el momento exacto en el que uno de los ladrones (el que iba a pie) lo sorprende a Nicolás mientras bajaba de su auto con una mochila. En ella llevaba dinero que tenía como destino la compra de un celular. Detrás suyo se acercaban dos motos, que hacían de soporte y apoyo.

“El flaco me pegó y justo estaban los albañiles, que hace tiempo están trabajando ahí, charlamos y nos conocemos. Yo les grité y uno me reconoció, es por eso que salió corriendo. César, el grandote, es un capo. Cuando vio que era yo se abalanzó arriba de uno de los delincuentes”, relató Nicolás.

El otro albañil salió corriendo detrás de su compañero al ver la situación. Entre ambos lograron evitar que la violencia escalara aún más, ya que a Nicolás lo golpeaban en el piso. Con la intervención de los albañiles, los ladrones se dieron a la fuga. Luego apareció gente del club, quienes rápidamente le avisaron a unos policías que se encontraban en una estación de servicio ubicada a dos cuadras del lugar.

“Es una zona liberada y por suerte la puedo contar, estoy bien, y nadie tiene que lamentar un hecho que podría haber terminado en una muerte. Fue un acto heroico del albañil que se tiró encima de los delincuentes para que dejaran de pegarme. Me estaban dando patadas en la cabeza”, especificó la víctima.

Nicolás precisó que no llegaron a robarle nada y que el objetivo del hombre que le pegaba era quitarle la mochila: “Solo fue la golpiza. Me gritaban ‘largá la mochila, gordo’, y yo no entendía nada. Solo quería cubrirme la cara, ni siquiera atiné a decirles algo. Me ‘durmieron’ y no la vi venir. Caí en el suelo aturdido y no entendía nada. Por suerte los albañiles me ayudaron”.