Una joven de la localidad bonaerense de Bernal fue violentamente agredida por dos personas en situación de calle luego de negarse a entregarles comida. El ataque ocurrió cerca de una salida de emergencia de un supermercado, en la calle Falucho, entre Cerrito y Comandante Franco.

Los agresores le arrojaron piedras, una de las cuales impactó de lleno en el rostro de la víctima, fracturándole la nariz y provocándole heridas en la cabeza que requirieron puntos. El hecho fue captado por las cámaras de seguridad del lugar, cuyas imágenes confirman la versión de la joven.

En declaraciones al programa Arriba Argentinos (eltrece), la víctima, Micaela, relató: “Estaban durmiendo en frente y me pidieron comida de mala manera. Cuando un vecino intentó intervenir, se pusieron violentos y comenzaron a tirar piedras hacia mi casa”. Una de esas piedras la golpeó directamente en la cara.

Micaela denunció que esta no es una situación aislada: “Todos los días es la misma problemática. No me molesta que estén ahí, sino que agreden a los vecinos”. A pesar de que ya radicó la denuncia, aún no recibió respuestas concretas de las autoridades, aunque logró identificar a uno de los atacantes a través de las redes sociales.

Los vecinos, por su parte, iniciaron una junta de firmas para exigir mayor iluminación y seguridad en la zona, así como la reubicación de la salida de emergencia del supermercado, que, según afirman, sirve de refugio para personas que frecuentemente generan disturbios.

La comunidad advierte que no es la primera vez que se producen hechos violentos en ese sector, y reclaman una respuesta urgente ante el temor de nuevos episodios.