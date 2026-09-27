Después de muchas especulaciones, y diversos nombres que se barajaron, Tini Stoessel sorprendió a los fanáticos de Lali Espósito al presentarse en su tercer show en River Plate. La Triple T causó furor en el escenario en la recta final del espectáculo para interpretar “Like a Virgin” de Madonna. Más allá de la sorpresa, ya que se trató de una colaboración inédita, otra de las cosas que impactó a los fans fue el look de las jóvenes, quienes vestían de blanco, en una clara referencia a sus próximos casamientos.

Por su parte, Stoessel lucía el pelo de color rosado junto a un velo blanco. Entre el asombro de los seguidores, y los gritos, quien también dijo presente fue Marilina Bertoldi. La artista se sumó al hit junto a su guitarra. En contraste a las divas del pop, la rockera lució una camisa negra, pantalones engomados del mismo color y cadenas plateadas en su cintura. Luego de que las tres cantantes recorrieran la pasarela, todas se fundieron en un profundo abrazo, celebrando el girl power.

Tras el final de la canción, y luego de despedir a Bertoldi, Lali dijo: “Fuerte ese grito che. Y qué placer decir: “Bienvenida al demonio”. Tini con nosotros. Gracias a vos”. Mientras tomaba la mano de la reina del pop argentino, la Triple T pronunció: “Me emociona estar acá. Para mí es algo muy fuerte. Te mandé millones de audios, todo, lloré, todo. Para mí es un honor estar al lado tuyo, acompañándote. Verte trabajar desde tan pequeña y ver todo lo que lograste”.

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Lali también le dedicó unas palabras a Tini y destacó el recorrido que las dos hicieron desde sus primeros pasos hasta consolidarse como referentes del pop argentino. “Esta invitación es por las niñas que fuimos, pero sobre todo por las mujeres en las que nos convertimos”, expresó sobre el escenario.

El público respondió con una ovación a la frase, que marcó el tono del encuentro entre ambas artistas. Después de interpretar “Like a Virgin”, compartieron “1Amor” con Marilina Bertoldi en la guitarra. La actuación terminó con un beso entre las tres, uno de los pasajes más comentados de la noche.

Al cierre de la presentación, Lali y Tini se mostraron emocionadas por el momento que compartieron en River. Los aplausos y gritos acompañaron la escena, mientras los videos de las cantantes vestidas de novia se multiplicaron rápidamente en las redes sociales.

Años atrás, Lali habló sobre su encuentro con Tini en España y aclaró que la imagen de ambas en un estudio de Madrid no correspondía a una sesión de trabajo ni al inicio de una colaboración musical.

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La artista respondió a un mensaje de sus seguidores, que planteaba la duda entre “la paz mundial o saber qué hicieron ese día en el estudio”. Entonces explicó que la reunión había sido en la casa de su amigo Stefano, un músico que tiene un estudio en su vivienda. “Nos juntamos a beber, a charlar, a conocernos un poco más”, contó en diálogo con Billboard.

Según relató la reina del pop, Tini llegó acompañada por sus amigos y se sumó al grupo, aunque no grabaron música. “Lamento romperles el corazón”, bromeó.

Luego, consultada sobre la posibilidad de una colaboración, Lali señaló que todavía no se concretó, aunque ambas conversan con frecuencia sobre esa alternativa. “Hace poco me mandó un tema, pero no era la canción adecuada”, explicó. También recordó que en su momento le había enviado “N5”, aunque Tini tampoco se sintió identificada con el tema. “Somos muy sinceras con eso: ‘No me encuentro tanto en la canción, pero si tenés otra, mandame’”, resumió.