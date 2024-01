Después de unos días de expectativa y tras develar quién sería la otra mitad de su nueva colaboración, esta noche Bizarrap lanzó su nueva music session en compañía de Young Miko. La “YOUNG MIKO || BZRP Music Sessions #58″ es la primera producción de 2024 del artista nacido en Ramos Mejía salió en simultáneo en todas las plataformas de streaming y ya está siendo muy comentada en las redes sociales.

“La que puede, puede / y la que no puede, soporta / Mi gente ‘tá bien, manín, eso e’ lo que importa”, vocea la rapera con su tono rasposo y pendenciero en el estribillo del tema que seguramente entre en alta rotación durante el verano.

Esta “music session” llega poco más de tres meses después de que lanzara la número 57 con Milo J, la cual llegó acompañada del ep en dormir sin Madrid, producción especial que Biza le produjo al rapero. Y de algún modo se cumple la predicción que la propia Young Miko registró en su canción “Bi”, en la cual entonó: “Dos puta’, ninguna tienen Visa / Todas quieren quitarme la camisa / Una baby de Argentina que me pregunta / cuándo sale sesión con el Biza, ah”.

Nacida el 8 de noviembre de 1997, Young Miko es una de las raperas más escuchadas de Puerto Rico en la actualidad y, en muy poco tiempo, se convirtió en una sensación global. Su primera canción se llama “Quiero” y la lanzó en 2019 a través de Soundcloud, la plataforma de streaming musical de perfil underground. Y en muy poco tiempo llamó la atención y levantó el perfil, siendo rápidamente cobijada por sus colegas locales: su primer gran golpe lo dio al colaborar con Villano Antillano para la canción “Vendetta”.

Esa fue la primera de una lista soñada de colaboraciones, que va desde Bad Bunny (aporta su voz profunda y aguardentosa en “Fina”, incluida en el último álbum del rapero) hasta Karol G, pasando por Feid, Wisin y Arcángel.

La de Bizarrap no sería su primera colaboración con un artista de la Argentina: ya apareció en el disco Nena Trampa de Cazzu (para la canción “Brinca”) y en Alma, de Nicki Nicol (“8 AM”). El 28 y 29 de octubre de 2023 hizo su debut en Buenos Aires al presentarse en el C Art Media en el marco de la gira Trap Kitty World Tour, con la cual viene presentando su hasta ahora único álbum.

La letra completa de “YOUNG MIKO || BZRP Music Sessions #58″

¿Cómo llegamo’ aquí?

No sé a cuántos pies de altura

Primera clase a Madrid

Acá arriba ya no hay cobertura

Siento que solo fue ayer

Le dije a mami que yo iba a volver

A casa otra ve’

No sé cuándo la vo’a ver

Pero mientra’ tanto andamo’ en Jet Ski en Mallorca (Ah)

Mientra’ tanto ‘tamo contando torta

La que puede, puede; y la que no puede, soporta

Mi gente ‘tá bien, manín, eso e’ lo que importa

Pero pa’ la baby ‘toy joseando Bayleys

Pa’ que suba los stories desde el Bentley

Sintieron la pressure y ahora ‘tán pidiendo tenqui

Esto es blanco y negro, no me hablen de maybe

Baby, aquí corremo’ fino, digo, yo no me inclino

Preguntan que si tienen chance, jum, mejor ni opino

Yo los saco de la tumba, ¿hablan de mí? Los revivo

¿Dicen que debo favore’? Cabrón, sí, me imagino

Sí, es que man, yo te vi afuera de la fila pa’ mi show

Claro que sí, yo me acuerdo

Cuando hablaste mierda de mí

Te pegaste a mi VIP, ere’ un pussy, puerco

Si me pillan saliendo desde la entrada de la Prada

Creen que pueden leerme porque me han visto en la portada

Biza, apaga las luce’, déjame a oscura’

Que mi gente prende los flashes si yo pido que los suban

Pero mientra’ tanto andamo’ en Jet Ski en Mallorca

Mientra’ tanto ‘tamo contando torta

La que puede, puede; y la que no puede, soporta

Mi gente ‘tá bien, manín, eso e’ lo que importa

Pero pa’ la baby ‘toy joseando Bayleys

Pa’ que suba los stories desde el Bentley

Sintieron la pressure y ahora ‘tán pidiendo tenqui

Esto es blanco y negro, no me hablen de maybe