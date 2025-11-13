Un ciudadano que conducía en aparente estado de embriaguez murió por las heridas recibidas producto de una golpiza propinada por un grupo de motociclistas que lo atacó luego de arrollar a uno de ellos la noche del martes 10 de noviembre de 2025.

Como se puede apreciar en varios videos que ha circulado en redes sociales la madrugada y la mañana del miércoles 12 de noviembre de 2025, se observa cómo se inicia la persecución en plena avenida Las Américas.

En uno de los momentos en que efectivos de la Policía perseguían el carro, el chofer arrolló a uno de los moteros que apoyó las acciones, y generó el caos.

Puede interesarte

Los gritos se mezclaron con las detonaciones que alcanzó a efectuar el uno de los uniformados que le seguía la pista al conductor irresponsable, que fue identificado como Mauricio Cendales Parra (35 años), y manejaba el vehículo con matrícula EUO 040.

El conductor alcanzó a huir de la zona, pero no contaba con que la unión de los moteros haría que en un conjunto residencial ubicado por el sector de Tabakú, barrio Nuevo Techo, se desatara el linchamiento.

Ese ataque de los moteros terminó en un asesinato producto de la intolerancia, como explicó la alcaldesa local de Kennedy, Karla Marín, en rueda de prensa a medios de comunicación.

Bogotá.

Hombre en estado de embriaguez, embistió a varios motociclistas.

El man huyó, pero fue alcanzado por una turba de motociclistas, fue agredido y murió, según cuentan por ahí. pic.twitter.com/UD1S1cb6vg — 🇷🅾️🇲‌🅰️🇳‌ 🅾️🇸‌🇰‌🇾‌ (@Romanosky_PH) November 12, 2025

“Lamentable desde todo punto de vista, un ciudadano que de manera irresponsable presuntamente conducía en estado de embriaguez, amenazando la vida”, declaró la mandataria, y más adelante precisó a Bluradio que la “Policía actuó de manera oportuna”, y destacó que uno de los patrulleros quedó lesionado, pero dejó en claro que en este nuevo caso con conductores al volante, además de la irresponsabilidad de la víctima fatal, también reprochó la intolerancia de la ciudadanía.

El punto donde el vehículo arrolló varias casetas se dio frente al conjunto residencial Tierra del Sol:

En diálogo con Alerta Bogotá, el coronel Álvaro Mora Rodríguez, comandante Operativo de Seguridad Ciudadana N°3 de la Policía Metropolitana de Bogotá explicó: “Aproximadamente, 200 personas que se movilizaban en motocicletas persiguieron hasta a un ciudadano que se desplazaba en un vehículo campero, color azul. Este vehículo venía realizando maniobras peligrosas desde la Avenida Carrera 68 con Américas, afectando la movilidad e intentando impactar negativamente a los motorizados”.

Más adelante el oficial destacó que a raíz de la golpiza que recibió Cendales, “las personas (motociclistas) agredieron de manera simultánea a esta persona (el conductor de la camioneta), la cual fue necesario trasladarla hasta un centro médico. Debido a los politraumatismos, esta persona fallece”.

Asimismo, se confirmó que las autoridades ya están tras la búsqueda e identificación de las motocicletas y de los ciudadanos que participaron en este caso de intolerancia que se suma a decenas de casos de justicia por mano propia que cada semana se presentan en Bogotá, y que en su mayoría se aplican a casos de hurto, pero aquí quedó evidenciado que los casos no son exclusivos.

“En estos momentos la Policía Nacional está verificando todas las cámaras del sistema Transmilenio, de la Policía Nacional y de los conjuntos residenciales (barrios Castilla y Tabakú, por donde pasó el campero a toda velocidad) con el fin de determinar las placas e identificación de las personas que participaron en esa agresión colectiva a este ciudadano”, añadió el oficial.

Puede interesarte

Por último, y para confirmar que si estaba bajo los efectos del alcohol como se ha comentado de forma preliminar, se espera el resultado de la necropsia al cuerpo de Cendales Parra por parte del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses para avalar o refutar dicha hipótesis que sumó al deseo exacerbado de hacer justicia por mano propia en la ciudadanía, tal y como quedó en algunos videos que, por lo explícito de su contenido, no se pueden compartir, pero dieron cuenta de cómo quedó el rostro del conductor, debido a que lo golpearon con una roca.

Gritos cargados de insultos como: “Perra”, “gonorrea” y “malnacido” se escuchaban de fondo mientras varios patrulleros solo podían observar la situación. Al frente estaba tirado en el suelo el cuerpo de Cendales, que hasta recibió escupitajos de varios de los presentes.

El vehículo alcanzó a pasar por vías de la zona de El Tintal, por lo que las labores de recolección de material probatorio se extenderá todo el miércoles, debido a que además de vehículos a su paso, Cendales también habría impactado varias casetas, elevando aún más la ira de los pobladores y moteros.