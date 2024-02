Los múltiples hechos de inseguridad que se han registrado en el inicio de 2024 en Bogotá han hecho que la ciudadanía afirme que en la capital del país se ha vuelto a sentir una percepción de inseguridad, por lo que pide mayor intervención de las autoridades y la Administración distrital.

En un nuevo caso de esta índole, en la tarde del 26 de febrero, un hombre fue dado de baja por miembros de la Policía Metropolitana de Bogotá; este sujeto tenía en su poder una granada y un arma de fuego.

El comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, general José Daniel Gualdrón, afirmó que se trataba de un presunto extorsionista que se encontraba frente a un restaurante y al notar la presencia de uniformados de la policía desenfundó su arma y disparó contra ellos.

“Es así como en Santa Cecilia, en este sector de Modelia, es requerido una persona que se encontraba en la esquina de un restaurante en un sector residencial... La Policía lo requiere, inmediatamente ese sujeto esgrime su arma, abre fuego contra los uniformados, y en ese cruce de disparos que se presenta en ese momento, esta persona es lesionada”, afirmó el general Gualdrón.

Sumado a esto, Gualdrón resaltó que en este operativo también se registró la captura de otro sujeto, quien en el momento que fue detenido tenía en su poder un arma de fuego.

“La siguiente moto que se encontraba también haciéndole el seguimiento a otra persona que se encontraba metros adelante, lo intercepta, lo requisa y se le encuentra también un arma de fuego. Está siendo ahorita judicializado”, puntualizó el comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá.

Por último, el comandante resaltó que este y otros operativos que se llevaran a cabo en Bogotá hacen parte de una nueva estrategia de seguridad que ha sido denominada “La gran toma de Bogotá”, con la que se busca combatir de manera directa a la delincuencia en la ciudad.

Este no es el único hecho de inseguridad que ha terminado con cruce de disparos en Bogotá, lo que ha hecho que desde la Alcaldía Mayor se planteen diferentes formas de combatir la delincuencia en la ciudad.

La noticia registrada en Fontibón hizo que múltiples figuras políticas reaccionaran, una de ellas fue la concejal por el Centro Democrático Diana Diago, que en su cuenta de X (antes Twitter), señaló a la exalcaldesa Claudia López, a quien culpó por la inseguridad en la capital.

“¡Increíble! Ya los delincuentes no les basta el revólver, ahora llevan hasta granada, que angustia salir a la calle. Este es el legado de @ClaudiaLopez la que quiere ser presidenta, la que no lideró, la que no fue la jefe de la policía y la que dejó Bogotá hecha un desastre”, publicó Diago al respecto.

La molestia de la concejala se debe a que en febrero se han vuelto virales varios hechos de inseguridad en Bogotá. En uno de estos, un expolicía fue asesinado por criminales que se movilizaban en varias motocicletas luego de que intentara defender al conductor de una camioneta que estaba siendo víctima de un hurto en la avenida 68.

La muerte del expolicía, el asesinato del empresario Roberto Franco y el tiroteo en el que un exuniformado disparó en contra de dos delincuentes en el sur de Bogotá, han hecho que la ciudadanía pida al alcalde Carlos Fernando Galán acciones para combatir la inseguridad.