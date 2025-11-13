Perforando una pared, delincuentes ingresaron al predio de la Sociedad Rural de Bolívar y se robaron más de 7 millones de pesos, de los cuales unos $6 millones se habían recaudado de una jineteada realizada el último fin de semana en el predio de la entidad. Aún no hay detenidos por el hecho.

Ocurrió entre las últimas horas del martes y la madrugada del miércoles.

Los ladrones además se llevaron cheques de terceros, cuchillería de plata que estaba guardada en la caja fuerte y aproximadamente 200 dólares en billetes de baja denominación, según informó el diario bolivarense La Mañana.