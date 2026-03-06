El periodista Gustavo Méndez lanzó una bomba en el programa La Mañana con Moria, que conduce la exvedete Moria Casán, con una revelación que hizo ruido “Tengo la fecha de cuándo se casarían Mauro Icardi y la China (Suárez)", comenzó diciendo para la sorpresa de los presentes.

Según precisó el panelista del programa que se emite por El Trece, "se casarían entre octubre y diciembre de este año, en Italia”. Cabe recordar que el futbolista no puede hacerlo en el corto plazo debido a que el divorcio con su expareja Wanda Nara sigue en trámite aunque podría salir la próxima semana. De ser así, luego de que se confirme esta situación podría casarse.

Más allá de los rumores de que sería a fin de año y en Europa, la pareja no se ha referido al respecto ni hay información oficial sobre el posible evento. Mientras tanto, en la vereda de enfrente, de casualidad -o no-, Wanda Nara y Martín Migueles también se casarían.