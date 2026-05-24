La casa de Gran Hermano: Generación Dorada está más caliente que nunca. A pocos días de cumplirse los tres meses de encierro para varios participantes, finalmente se formó una nueva pareja que ya dio que hablar adentro y afuera del reality: Manuel Ibero y Lola Tomaszeuski oficializaron su acercamiento de la manera más picante.

En el universo GH, el famoso “dar el consentimiento” ya se convirtió en un código que todos entienden perfectamente ya que significa que entre dos participantes “va a pasar algo”. Y eso fue exactamente lo que ocurrió entre Manu y Lola.

El joven, que entró al reality siendo conocido como “el ex de Zoe Bogach”, logró construir identidad propia dentro del juego y hoy aparece como uno de los grandes candidatos a llegar a la final. Dueño de un perfil seductor y cada vez más fuerte en las encuestas, Manu venía acumulando coqueteos hasta que finalmente se decidió por Lola.

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Si bien la joven, en un principio, había marcado distancia porque había ingresado a la casa estando de novia, todo cambió tras su eliminación y posterior regreso por repechaje. Apenas volvió al reality, fue directo a buscar a Manu y le reveló que había terminado su relación afuera.

Desde entonces, la tensión sexual entre ambos fue imposible de disimular. Besos, abrazos, mimos y largas noches juntos comenzaron a repetirse frente a las cámaras. Pero el momento que hizo explotar las redes llegó cuando ambos estaban acostados, muy pegados en la cama, y desde la producción les recordaron: “Lola, Manu, no se olviden de dar el consentimiento”.

El Big pidiéndole a Lola y Manuel que den El Consentimiento después de que durmieron juntos en la misma Cama.https://t.co/jNBCmIqEV1 https://t.co/z7HHfb1oF6 — ✨ | 𝓛𝓮 𝓜𝓸𝓷𝓼𝓽𝓮𝓻. (@Xx_LeMonster_xX) May 22, 2026

Sin dudarlo, los dos levantaron el pulgar y dejaron en claro que estaban listos para todo. Una escena que para los fanáticos significó una sola cosa: nació oficialmente la nueva pareja hot de Gran Hermano: “Queremos todo, Big”, dijeron, mientras esperan ver cómo sigue la historia más caliente de esta edición del reality.