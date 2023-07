La cantante y el futbolista tomaron la decisión de irse por diferentes caminos, rompiendo los corazones de todos sus fanáticos.

La cantante Tini Stoessel y el futbolista Rodrigo De Paul se habrían separado tras menos de un año como una pareja pública, confirmando así los rumores que habían surgido últimamente.

Según informó la periodista Paula Varela, Tini Stoessel y Rodrigo De Paul se separaron en las últimas horas, algo que rompió los corazones de todos sus fanáticos. La relación mediática entre los jóvenes generó diversas controversias a lo largo de los meses, pero esta vez ya no habría forma de reconciliar las diferencias.

En este aspecto, Varela señaló: “Él es padre y está en otra etapa de la vida, ella tiene muchas cosas por delante y pasó cuestiones de salud que contó... Fueron cosas que los distanciaron y están como en ese momento de reelegir caminos. Hoy están separados”.

Así se confirmó la separación de Tini y De Paul.

Pero esto no fue lo único, sino que la panelista de Socios del espectáculo fue por más, citó el tweet y escribió: "¡Y no es pavada de las redes! Eso no es periodismo, esto es información". Así, se hizo cargo de la información y será la apuntada en caso de que no sea cierto.

Paula Varela se mostró segura de su información.

De igual manera, Tini Stoessel compartió una fotografía en Instagram el martes 18 de julio y Rodrigo De Paul le dio me gusta, aunque no le comenta nada desde el 26 de junio y por eso llamó la atención en las redes sociales. Por eso, ya que siempre fueron muy demostrativos de forma pública, hay quienes consideran que la información es verídica, aunque resta que alguno de los dos hable al respecto para saber la verdad.