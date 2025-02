La casa de Gran Hermano (Telefe) vivió una noche de máxima tensión con la expulsión de Jenifer Lauría, quien tuvo que abandonar el reality de forma inmediata. La decisión llegó luego de que la participante infringiera reiteradamente las reglas del juego al hablar sobre el mundo exterior, a pesar de las advertencias previas. Su salida generó un gran impacto tanto dentro del programa como en redes sociales, donde los seguidores comenzaron a generar especulaciones.

Desde el inicio de esta edición, Gran Hermano dejó en claro que cualquier referencia a lo que ocurre fuera de la casa está estrictamente prohibida. Sin embargo, Jenifer, quien había reingresado al reality tras el repechaje, no cumplió con esta norma.

Santiago del Moro anunció la expulsión de una participante en Gran Hermano

A lo largo de su segunda etapa en el programa, la participante fue advertida en varias oportunidades por sus comentarios sobre el exterior. Como castigo, ya había sido sancionada y enviada a placa de nominación, pero esto no bastó para frenar su conducta.

La situación llegó a su punto límite este jueves 6 de febrero, cuando Jenifer protagonizó una fuerte discusión con Chiara Mancuso, en la que dejó entrever que su regreso estaba vinculado al interés del público por su relación con Giuliano Nano Vaschetto, otro de los participantes. Estas declaraciones violaban directamente la consigna de aislamiento impuesta por el programa, lo que llevó al Big a tomar una medida drástica.

Santiago del Moro anunció en vivo la expulsión inmediata de Jenifer durante la emisión de este jueves (Captura)

La expulsión fue anunciada en vivo por Santiago del Moro, quien dejó en claro que la decisión no tenía marcha atrás: “No es que solamente habló, habló de más. Fue nominada, siguió, siguió y por algunas cosas más, se va a su casa esta noche”. Además, se emitió un clip con varios momentos en los que la participante rompía las reglas, dejando en evidencia su reiterada conducta.

Gran Hermano sentenció la salida de Lauría al pronunciar: “Lamento que mis advertencias no hayan tenido efecto en tu comportamiento, por lo tanto debo informarte que tomé una decisión. Jenifer voy a anunciar mi decisión. En este mismo instante debés abandonar mi casa, estás expulsada”.

Como resultado, Jenifer tuvo que dejar la casa sin valija, por la puerta giratoria, ante la sorpresa de sus compañeros, quienes no esperaban que el castigo fuera tan severo. “Igual chicos me voy feliz, todo lo que quiero lo tengo afuera”, fueron las últimas palabras de la participante dentro de la casa. De todos modos, ella no sabía que Nano iba a ingresar en su lugar y estaba en el SUM aguardando su turno mientras ella se retiraba.

Jenifer dejó la casa sin valija ante el asombro de sus compañeros, que no esperaban la medida (Captura)

Impacto en la casa y la entrada de Giuliano Vaschetto

La expulsión de Jenifer sacudió a los jugadores, que quedaron visiblemente conmocionados. Su salida abrupta reconfiguró el juego y obligó a los demás a replantear sus estrategias. Algunos participantes, como Chiara, con quien tuvo la última discusión, reaccionaron con desconcierto, mientras que otros intentaron mantenerse al margen de la situación.

El vacío que dejó Jenifer no durará mucho. Su lugar fue ocupado por Giuliano Vaschetto, su “pareja” dentro de la casa. Su ingreso no es una sorpresa para el afuera, ya que en la instancia del repechaje, él fue uno de los participantes que estuvo muy cerca de volver al juego, así Gran Hermano decidió que esta era la oportunidad para su retorno.

La entrada de Giuliano promete alterar las alianzas y estrategias dentro de la casa (Video: Gran Hermano, Telefe)

La llegada de Nano podría traer un nuevo giro en la dinámica del juego, especialmente porque su relación con Jenifer había sido uno de los temas centrales en la casa. Su regreso podría provocar nuevas alianzas, conflictos y estrategias dentro del programa, mientras los jugadores intentan adaptarse a esta nueva configuración que volverá a sufrir cambios importantes el próximo lunes, cuando se sumen nuevos participantes.