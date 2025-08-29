Un incendio de pastizales se desató en la madrugada de este jueves, aporximadamente a las 2:45 horas, en la banquina de la Ruta Nacional 33, a la altura del kilómetro 621, en el tramo que conecta las localidades de Venado Tuerto y Sancti Spíritu.

El siniestro ocurrió en la mano que va en dirección hacia Rufino. Al llegar al lugar, los bomberos se encontraron con dos focos de fuego activos, de unos 10 metros de frente cada uno, separados entre sí por aproximadamente 30 metros.

Personal de bomberos en la zona afectada.

Intervención rápida de Bomberos

Una dotación del cuartel de Bomberos Voluntarios acudió al lugar en el móvil 12 con tres efectivos. Utilizando una línea devanadera, lograron sofocar las llamas con aproximadamente 500 litros de agua, evitando que el fuego se expandiera a zonas de mayor riesgo.

Puede interesarte

Gracias a la rápida intervención del personal de bomberos, el incendio fue controlado sin que se registraran heridos ni daños materiales en la zona. Se recuerda a la población la importancia de extremar los cuidados en áreas rurales durante esta época del año, donde las condiciones secas favorecen la propagación del fuego.