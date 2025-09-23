Un violento episodio se registró en la madrugada del domingo 21 de septiembre en un kiosco ubicado en calle Alsina y L. Herrera de la ciudad de Villaguay. Según relataron las propietarias, un hombre en aparente estado de ebriedad ingresó al local alrededor de las 4 de la mañana, destruyó mercadería y golpeó a una de las trabajadoras.

Testimonio de la dueña

En un descargo público, la dueña del negocio expresó su indignación por la situación vivida: “La persona que nos hizo pasar un muy mal rato, perder un montón de mercadería y que agredió físicamente a nuestra amiga, no va a tener consecuencias sobre estos actos”, señaló.

De acuerdo con el relato, el sujeto destrozó todo lo que estaba a su alcance sin que mediara provocación. “En el video se observa lo suficientemente bien cómo esta persona ingresa y nos destroza todo, sin nosotros esperarnos algo así”, agregó.

La comerciante también manifestó malestar por la actitud policial al momento de denunciar el hecho: “La oficial a cargo nos preguntó qué le habíamos hecho nosotros para que reaccionara de esta manera, haciéndonos sentir responsables por el mal accionar de este hombre”, sostuvo.

Pedido de colaboración

Las propietarias aseguraron no conocer al agresor y pidieron la colaboración de la comunidad para identificarlo. “No tenemos idea alguna de quién es, ni cómo encontrarlo. Pedimos ayuda a la gente para que quien lo conozca le pida que al menos se acerque a dar la cara y pida disculpas”, remarcaron. Además mencionaron que el malviviente también orinó en la ventana del local.

El hecho quedó registrado en las cámaras de seguridad del local y las imágenes fueron aportadas como prueba. Sin embargo, las damnificadas manifestaron desconfianza respecto a que existan sanciones para el agresor.

“Somos conscientes que lamentablemente para esta persona no va a haber consecuencias, pese a la gravedad de los hechos y los daños ocasionados”, concluyeron.