Los restos fueron localizados en el espejo de agua de Larrea. Los investigadores creen que pudo haber sido un posible ajuste de cuentas por el robo de unas herramientas.

Un cuerpo fue encontrado este lunes en un canal de agua de la localidad bonaerense de Bragado y los investigadores sospechan que podría pertenecer a un joven de 27 años que estaba desaparecido desde el sábado. La Fiscalía y la Policía Científica trabajan para confirmar su identidad y determinar las circunstancias del hecho.

El hallazgo se produjo durante un operativo de rastrillaje en un espejo de agua en Larrea, sobre el canal República de Italia, también conocido como Canal Cafiero. Del procedimiento participaron dotaciones de Bomberos Voluntarios de Mechita, Bragado y Alberti.

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Según indicó el medio local Bragado Informa, el cuerpo fue localizado a unos 10 kilómetros del lugar donde, de acuerdo con las primeras hipótesis, habría sido arrojado inicialmente. Por el momento, no hubo una confirmación oficial sobre la identidad de la víctima y se aguardan los resultados de las pericias.

La búsqueda había comenzado después de que un familiar denunciara la desaparición del joven el sábado. Desde entonces, su paradero figuraba como activo y la Policía había desplegado distintos operativos para encontrarlo.

La investigación dio un giro el domingo, cuando se viralizó un audio de WhatsApp en el que una voz aseguraba que el joven había sido asesinado y mencionaba posibles mutilaciones. A partir de esa grabación, la Justicia ordenó los primeros procedimientos y comenzó a investigar un presunto homicidio.

Mientras avanza la investigación, dos personas fueron demoradas a disposición de la Justicia. La principal hipótesis de los investigadores apunta a un posible ajuste de cuentas por el supuesto robo de herramientas entre personas que se conocían previamente.

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Según las primeras averiguaciones, el conflicto habría desencadenado un violento ataque contra el joven. Sin embargo, todavía resta determinar qué ocurrió y cuál fue la participación de los sospechosos.

Hasta el hallazgo del cuerpo, la investigación tenía una dificultad judicial: al no haber aparecido la víctima, todavía no se podía acreditar formalmente la existencia de un homicidio. Ahora, los peritajes serán fundamentales para confirmar si se trata del joven desaparecido y avanzar con la causa.