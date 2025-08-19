Una joven de 22 años fue abusada y asesinada a golpes en Vila Aliança, en la Zona Oeste de Río de Janeiro, y su familia afirmó que fue atacada tras negarse a salir con un capo narco.

La víctima del brutal femicidio fue identificada como Sther Barroso dos Santos y el hombre señalado como autor del crimen es Bruno da Silva Loureiro, alias Coronel“, jefe del tráfico en el barrio Muquiço y miembro de la banda criminal Terceiro Comando Puro (TCP).

Testigos contaron que Sther recibió una brutal paliza tras negarse a irse de una fiesta funk con Silva Loureiro. Un video que circula en redes muestra a la joven bailando y divirtiéndose en una fiesta.

La violencia fue extrema. El cuerpo de Sther fue dejado en la puerta de su casa, desfigurado por los golpes. Su familia intentó socorrerla y la llevó de urgencia al Hospital Albert Schweitzer, en Realengo, pero la joven ya estaba muerta.

Los exámenes del Instituto Médico Forense (IML) confirmaron que también fue víctima de abuso sexual, según indicó el sitio R7.

En las redes sociales, amigos y familiares despidieron a Sther compartiendo las metas que había escrito en un cuaderno para el año próximo: "Terminar la escuela, hacer tres cursos, tener un perrito, enfocarse en el gimnasio y agradecer a Dios todos los días“. Eran sueños simples, pero llenos de esperanza.

Su familia indicó que la joven había iniciado el trámite de su licencia de conducir y se preparaba para mudarse a un nuevo departamento. “Será el mejor año de mi vida”, había escrito Sther sobre lo que esperaba para el 2025.

Sther y su familia habían abandonado hace poco Muquiço, la comunidad donde vivían, para intentar empezar de cero tras sufrir un robo. “Entregaron a mi hermana desfigurada y sin vida. Acabó con la vida de mi hermana en el lugar donde estábamos reconstruyendo nuestras vidas. Le quitó la vida a mi hermana. Solo Dios tenía ese derecho”, escribió la hermana de Sther en una publicación de Instagram.

“Estábamos en paz y felices. Tú (el narcotraficante) destrozaste a nuestra familia. Ya entregaste a mi hermana muerta. No tuvimos tiempo de ayudarla. Arruinaste a mi familia. Inaceptable. Mi hermana soñaba con ser madre de un niño, soñaba con casarse. ¿Y ahora qué hago con mi vida sin ti?”, escribió la hermana en otro doloroso posteo.

“No tengo sueño ni sed. Quiero justicia. Lucharé por ella hasta el final. Entiendo a los familiares que no tienen el coraje. Lo único que temía era que algún gusano intentara hacer algo contra mi familia”, declaró su hermana.

“Ella tenía tantos sueños… Quería estudiar, trabajar, cambiar su vida. Eso se lo arrebataron de la manera más cruel”, lamentó una amiga cercana