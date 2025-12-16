Un hombre fue acusado en Brasil de haber asesinado a su pareja y a las dos hijas de la mujer al provocar un incendio intencional en la vivienda donde residían. De acuerdo a la investigación, luego del hecho habría intentado simular un ataque vinculado al narcotráfico para desviar la atención de los investigadores.

El episodio ocurrió en una ciudad del interior brasileño, donde el fuego consumió por completo la casa durante la madrugada. En un primer momento, el acusado sostuvo que el siniestro se había originado tras un supuesto ataque de delincuentes ligados al narco, versión que rápidamente comenzó a ser puesta en duda por la Policía.

Con el avance de las pericias, los bomberos y peritos determinaron que el incendio fue provocado de manera intencional y que las víctimas —una mujer adulta y dos niñas— murieron como consecuencia de la inhalación de humo y las quemaduras sufridas.

Myllena Teixeira dos Santos, de 7 años, e Isabela Teixeira Guimarães, de 4, murieron en el incendio. (Foto: gentileza g1).

Las inconsistencias en el relato del hombre, sumadas a los resultados de las pericias técnicas y testimonios recolectados, llevaron a la fiscalía a imputarlo formalmente por triple homicidio agravado. Además, se investiga un posible historial de violencia previa dentro del entorno familiar.

El acusado quedó detenido y a disposición de la Justicia, mientras continúa la investigación para determinar el móvil del crimen y si existieron intentos de encubrimiento posteriores al hecho. El caso generó conmoción en la comunidad local y reavivó el debate sobre la violencia doméstica en el país.