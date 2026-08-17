Al menos 10 personas murieron y varias resultaron heridas tras volcar un micro a la altura de la ciudad de Petrópolis, en la sierra del estado brasileño de Río de Janeiro, informaron este domingo fuentes oficiales. El vehículo operaba de manera ilegal.

El vehículo era de la empresa Estrela Guia Turismo y transportaba a 47 personas, de acuerdo con las autoridades. El mismo salió de Belo Horizonte y se dirigía al turístico barrio carioca de Copacabana, pero se salió de la vía mientras bajaba la sierra y volcó en una zona con vegetación.

Según medios locales, ocho de las víctimas mortales son mujeres y otra es un menor de edad. Dos personas se encuentran en estado grave y otra docena sufrió heridas consideradas "moderadas" y fue trasladada a hospitales de la región, de acuerdo con el Cuerpo de Bomberos de Río.

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Según los bomberos, "dos personas resultaron gravemente heridas, doce sufrieron heridas moderadas y fueron trasladadas a hospitales de referencia, como el Hospital Municipal Adão Pereira Nunes en Duque de Caxias y el Hospital Municipal Santa Tereza en Petrópolis".

El sitio O Globo informó a su vez que, un reporte de la Agencia Nacional de Transporte Terrestre (ANTT) indicó que el autobús operaba ilegalmente.

El mismo medio añadió que uno de los heridos falleció camino al hospital. El conductor sobrevivió y se espera que la policía lo interrogue en las próximas horas. Se solicitó la presencia de investigadores forenses y el caso fue remitido a la comisaría 105 de Petrópolis.

La ruta fue reabierta por completo tras haber permanecido cerrada al tráfico durante 4 horas.

El alcalde de Petrópolis, Hingo Hammes, lamentó lo sucedido e informó en un comunicado que puso en marcha una "gran operación de socorro" para atender a las víctimas.

Al menos 10 personas murieron al volcar un micro en una sierra en BrasilAl menos 10 personas murieron al volcar un micro en una sierra en Brasil

Estrela Guia Turismo, la empresa que operaba el autobús, expresó su solidaridad a las víctimas y aseguró estar colaborando con las autoridades brasileñas para esclarecer las causas del accidente.

Para un sobreviviente, el conductor excedía la velocidad permitida

Una mujer de 25 años, que sobrevivió al accidente, consignó el recorrido del micro y las irregularidades que notaron, según detalló O Globo.

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"Salió de Praça da Cemig, - detalló- recogió pasajeros en Avenida Afonso Pena, en el centro de Belo Horizonte, y finalmente en Shopping Estação, en Venda Nova, en la Zona Norte. Desde el principio notamos algunos problemas: por ejemplo, muchos de los cinturones de seguridad no funcionaban".

Y agregó: "El conductor arrancó a toda velocidad y, al incorporarse a la autopista, continuó a gran velocidad. En Juiz de Fora, durante una parada, la gente le pidió que no condujera tan rápido. Él respondió que quería llegar a Copacabana a las 4:30 de la mañana”.

"Yo estaba durmiendo, abracé a mi prometido y le dije que íbamos a morir. El autobús empezó a temblar violentamente. En la bajada, volcó, chocó contra un árbol y el árbol acabó dentro del autobús”, finalizó.