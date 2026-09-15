Thaissa Gabriely Oliveira Marques, una joven de 21 años, fue asesinada de 30 puñaladas este viernes mientras repartía folletos en la puerta de un gimnasio de la ciudad brasileña de Londrina, luego de resistirse a un intento de abuso sexual.

La joven, que cursaba el último año de Nutrición, había sido contratada para repartir folletos y promocionar el gimnasio.

Según informaron fuentes policiales, el agresor —identificado como Gabriel de Andrade, de la misma edad que la víctima— intentó abusar de ella y, ante la resistencia de Thaissa, la apuñaló y la mató.

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Tras el ataque, el hombre huyó del lugar con heridas en la mano y se detuvo en una calle cercana. Allí, fue auxiliado por vecinos y alegó haber sido víctima de un robo.

El Servicio de Atención Móvil de Urgencia (Samu) y la policía acudieron al lugar para asistirlo por el supuesto asalto. Sin embargo, casi al mismo tiempo, trabajadores que llegaban al gimnasio encontraron manchas de sangre y alertaron a las autoridades.

Al poco tiempo, la policía dio con el cuerpo de Thaissa. Al ser interrogado por la policía, el sospechoso confesó el crimen y fue detenido en flagrancia.

“Declaró que tenía la intención de violarla y que, al no poder consumar el acto, acabó matándola”, indicaron en un parte policial.

El gerente del gimnasio confirmó que el sospechoso visitó el lugar días antes del asesinato de Thaissa y expresó interés en trabajar allí. Mandó su currículum, se le hizo una entrevista, pero no quedó seleccionado.

En su declaración a la policía, sin embargo, Gabriel de Andrade presentó versiones contradictorias y afirmó no recordar detalles, más allá de haber ido al gimnasio donde ocurrió el crimen.

La Policía Civil informó que el hombre quedó imputado por homicidio calificado consumado y tentativa de abuso sexual. El caso sigue bajo investigación.

Thaissa era la hija menor de tres hermanas y estaba a punto de recibirse de nutricionista. Su familia y allegados la despidieron este sábado en Londrina.

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“Thaissa tenía 21 años, era una chica llena de sueños y planes. Tenía toda la vida por delante, pero alguien se la arrebató de forma brutal. Ninguna mujer, nadie en el mundo, merece morir como murió esta chica”, sostuvo su prima, Sthephany Naldy Girão, al medio Banda B.

“¡Treinta puñaladas son muchas! ¡Es muchísimo tiempo recibiendo puñaladas!”, agregó con indignación.

El tío de la víctima, André Pimentel, habló de “una brutalidad indescriptible”. “Una monstruosidad, para decirlo con mayor claridad”, sostuvo,

En 2025, una década después de aprobarse la Ley del Femicidio, Brasil alcanzó la cifra récord de 1518 víctimas, es decir, cuatro mujeres por día, según informó la agencia de noticias Agencia Brasil.

El año anterior, en 2024, el país ya había establecido un récord con 1458 víctimas, según datos oficiales del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública.