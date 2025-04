Una disputa entre vecinos en la localidad de Duque de Caxias, en las afueras de Río de Janeiro, terminó en tragedia este miércoles. Willian Fernandes de Lima, de 41 años, apuñaló por la espalda a Andrei Drieiven Spatafora da Silva, de 30, después de que este le pidiera que dejara de andar desnudo por su casa.

El crimen ocurrió en un edificio del barrio Vila São Luiz, donde ambos vivían. Según testigos, las constantes quejas de Andrei sobre la desnudez de Willian habrían sido el motivo del asesinato.

La familia de Andrei contó que él intentó resolver la situación de manera amistosa en varias ocasiones. Sin embargo Willian aparecía constantemente desnudo en la cocina de su departamento, la cual estaba justo en frente de la cocina de Andrei, que tiene dos hijos.

Las tensiones y el malestar aumentaron y Andrei denunció a su vecino a la policía en 2023. El hombre y su esposa comenzaron a sospechar que Willian realizaba adenás actos obscenos desde la ventana de su cocina.

Tras la denuncia, Willian comenzó a amenazar con frecuencia a su vecino. El miércoles, tras otra discusión, el atacante siguió a Andrei y lo apuñaló en el estacionamiento del edificio.

Willian fue detenido en un supermercado cercano. Intentó escapar, pero se rindió al llegar la policía.

Por su parte, Andrei fue llevado de urgencia al Hospital Municipal, pero murió antes de llegar.

En redes sociales, Juliana Almeida Silva, esposa de Andrei, expresó su dolor y pidió justicia. Recordó las últimas palabras de su esposo antes de morir: “Amor, su última palabra fue amor y me miró… No pude hacer nada”, escribió. Y agregó: “Dios, qué dolor. No sé qué haré sin ti”.