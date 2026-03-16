Una escena tan impactante como inesperada tuvo lugar en el Hospital Municipal Adão Pereira Nunes, en Duque de Caxias. Un paciente cayó desde el techo de la Unidad de Cuidados Intensivos luego de intentar huir por un conducto de ventilación, en un episodio que generó conmoción entre quienes estaban en el lugar.

Las imágenes, que circularon con rapidez en redes sociales, muestran al hombre vestido con ropa de paciente mientras rompe parte del cielorraso y se precipita dentro de la sala. En la caída, el techo cede en dos sectores y por pocos centímetros no golpea a otra mujer que se encontraba internada en la misma área.

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Paciente fez um registro no hospital Adão Pereira Nunes, em Duque de Caxias, onde uma parte do teto da unidade caiu, deixando as pessoas apreensivas pic.twitter.com/o5vI9pSUZD — 𝗖𝗔𝗟𝗟 𝗢𝗙𝗙 𝗥𝗜𝗢 (@CALLOFFRIO) March 13, 2026

Tras el derrumbe, dos empleados del hospital se acercaron de inmediato para intentar contener al hombre. La escena fue caótica y encendió la preocupación tanto por el estado del paciente como por el riesgo al que quedaron expuestas las demás personas que estaban en la unidad.

Según informó la dirección del hospital, el hombre es consumidor de drogas y estaba internado en una sala destinada a pacientes con Covid-19. De acuerdo con esa versión, pidió permiso para ir al baño, abrió el conducto del aire acondicionado e intentó escapar por allí. Sin embargo, al trepar por el techo, perdió la estabilidad y terminó cayendo en la UCI.

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Desde el centro de salud indicaron además que el paciente atravesaba un episodio psicótico al momento del hecho. Luego del incidente, fue trasladado nuevamente a su planta y permanece hospitalizado en estado estable, mientras el video del insólito intento de fuga sigue multiplicando reacciones en internet.