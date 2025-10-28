El mayor operativo de la historia contra el narcotráfico en Río de Janeiro dejó al descubierto el poder de fuego que maneja el grupo criminal Comando Vermelho (CV) y la fuerte interna política entre el gobierno carioca afín al bolsonarismo y el federal del presidente Lula da Silva.

El megaoperativo causó al menos 64 muertos y más de 80 detenidos en los complejos de Penha y Alemão, dos populosos conjuntos de favelas de Río ubicados en la zona norte de la turística Cidade Maravilhosa.

Nadie esperaba semejante escenario de guerra aún en una ciudad habituada a escenas de violencia extrema en las barriadas pobres dominadas por el narco. Unos 2500 policías participaron de un plan para concretar el arresto de 100 cabecillas del grupo criminal más poderoso y antiguo de Brasil.

Pero más allá de la seguridad, el operativo tuvo su derivación en la dura lucha política que enfrenta el bolsonarismo con el gobierno de Lula a un año de las elecciones presidenciales de octubre de 2026 y con el expresidente Jair Bolsonaro preso y condenado a 27 años de prisión por golpismo.

Por un lado, el gobernador bolsonarista de Rio, Claudio Castro, dijo que su gobierno está solo en la lucha contra el narcotráfico y acusó al Palacio del Planalto de negarle ayuda federal.

“Tuvimos pedidos negados tres veces: para tener vehículos blindados teníamos que tener GLO (Garantía de la Ley y del Orden, una operación prevista por la Constitución que autoriza el uso de las Fuerzas Armadas en acciones de seguridad pública en situaciones excepcionales). El presidente está en contra del GLO. Cada día da una razón (nueva) para no colaborar”, dijo Castro.

Un militar patrulla una zona del complejo de favelas Penha en Río (Foto: EFE)

Pero el ministerio de Justicia federal rechazó esas acusaciones y afirmó que colaboró en numerosos operativos este año. Además, mencionó la presencia de fuerzas nacionales en Río y distintas reuniones con funcionarios locales.

“Creo que el mega-operativo no tenía ese objetivo (de dejar al descubierto al gobierno federal), sino más bien de demostrar servicio público, pero se salió de control. Políticamente, todos pierden“, dijo a TN el analista brasileño de la Fundación Getulio Vargas (FGV) Marco Teixeira.

El poder de fuego del Comando Vermelho

Las escenas que se vivieron en la zona norte de Río parecían sacadas de un contexto de guerra. Las columnas de humo que salían de distintos puntos de las favelas Penha y Alemão reflejaban la violencia del enfrentamiento.

Los “soldados” del Comando Vermelho demostraron su enorme poder de fuego. No solo practicaron guerrilla urbana con barricadas levantadas con decenas de vehículos y micros secuestrados en la zona. También resistieron con drones artillados el avance de la policía.

Motociclistas alzan las manos ante la presencia policial (Foto: REUTERS/Aline Massuca)

Los 2500 agentes tenían órdenes de arrestar a 100 cabecillas del grupo. Pero fueron recibidos por disparos de ametralladoras y bombas lanzadas desde drones. Decenas huyeron en fila india desde la parte alta de la favela.

La policía dijo que 81 sospechosos fueron detenidos.

Qué es el Comando Vermelho y qué poder maneja en Río

El Comando Vermelho (Comando Rojo en español), CV) es el grupo criminal más antiguo de Brasil.

Según un informe de Insight Crime, una organizacion estadounidense que investiga el crimen organizado en América Latina, fue conformado en una prisión de Río en los años 70 como grupo de autoprotección de los prisioneros.

“Comenzó con delitos menores, como asaltos y robos a bancos, pero en los años 80 incursionó en el tráfico de cocaína, trabajando con carteles de la droga colombianos y asumiendo un rol de liderazgo social en muchos de los barrios marginados de Río”, indicó.