Un brutal crimen conmocionó este martes a los vecinos de Sepetiba, en la zona oeste de Río de Janeiro. Laís Pereira, de apenas 24 años, fue asesinada a tiros mientras paseaba a su hijo de 2 años en un cochecito.

La víctima, de 24 años, fue atacada a tiros en plena calle y la policía busca a los responsables.

El ataque ocurrió en plena mañana, cuando la joven caminaba junto al pequeño. Según informaron fuentes policiales, Laís fue alcanzada por los disparos y murió en el lugar, mientras que el niño resultó ileso. La mujer también era madre de una nena de 4 años que acababa de dejar al jardín.

Por el crimen, buscan a dos hombres en moto que fueron grabados por una cámara de seguridad,

En las imágenes se observa a dos hombres pasar por un callejón alrededor de las 11 de la mañana. Según la Policía Civil, seguían a Laís. Minutos después, regresan. Poco después, Laís aparece en cámara empujando el cochecito de su hijo y llevando una bolsa.

Caso Laís: imagens de câmeras de vigilância registraram a vítima com o filho antes de ser morta em Sepetiba. #BalançoGeralRJ



Según la investigación, al doblar la esquina de la Travessa Santa Vitória, uno de los ocupantes de la motocicleta se bajó y le disparó.

La División de Homicidios pidió imágenes adicionales y testigos para identificar y arrestar al autor del crimen, que se dio a la fuga tras el ataque. El móvil del asesinato aún se encuentra bajo investigación.

Laís Pereira tenía 24 años y vivía en Sepetiba junto a sus dos hijos pequeños. La joven fue asesinada en plena vía pública, en un hecho que dejó a toda la comunidad en estado de shock.

La policía continúa con la investigación y solicita la colaboración de cualquier persona que pueda aportar datos para esclarecer el crimen.

