Un pescador de 35 años protagonizó una historia de supervivencia extrema en las aguas de São Francisco do Sul, en sur de Brasil.

El hombre pasó 17 horas a la deriva, aferrado a la puerta de una heladera, luego de que la embarcación en la que navegaba junto a su padre naufragara el lunes por la tarde.

El dramático rescate ocurrió el martes, cuando un helicóptero de la Policía Militar de Santa Catarina localizó al pescador cerca de las Islas Tamboretes, a unos 4 kilómetros de la costa.

Las imágenes del operativo muestran al hombre exhausto, pero consciente, mientras se sostenía con todas sus fuerzas al improvisado salvavidas.

El naufragio se produjo el lunes por la tarde, mientras padre e hijo salieron a pescar camarones. Según informaron los bomberos, la causa del accidente aún no fue determinada, aunque se investiga si las fuertes tormentas que azotaron la región tuvieron relación con el hecho.

Para sobrevivir, el pescador se aferró a la puerta de una heladera y resistió toda la noche en el mar abierto, hasta que lo vieron desde un helicóptero.

El hombre fue trasladado de inmediato al Hospital Nossa Senhora das Graças, en São Francisco do Sul. Los médicos informaron que su estado es estable.

El padre no logró sobrevivir

Mientras el hijo luchaba por su vida, la búsqueda continuó para dar con el paradero del padre, identificado como Valmoci Vicente Bento, de 58 años.

El cuerpo del hombre fue encontrado el martes a las 14 horas, a 9 kilómetros de la costa y a solo 350 metros de la embarcación hundida.

Las imágenes del rescate y el relato de la odisea rápidamente se viralizaron y generaron un fuerte impacto en toda la región.

La tragedia golpeó de lleno a la familia y a la comunidad pesquera local, que sigue conmocionada por el desenlace.