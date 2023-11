Luego del excelente paso de Taylor Swift por la Argentina, con tres shows agotados en River, la estrella estadounidense llegó a Brasil para cumplir con otra etapa de su “The Eras Tour”. La cantante llegó el jueves a Río de Janeiro y tuvo un importante recibimiento.

Por pedido de sus fans, el Cristo Redentor estuvo iluminado con un mensaje en inglés de bienvenida y los nombres de los 27 estados de Brasil. Además de la iluminación especial de la imponente estatua de brazos abiertos, una rueda gigante de 88 metros, en la zona portuaria de Río de Janeiro, también tuvo una iluminación especial en homenaje a Taylor Swift.

Cuándo actuará la cantante en Brasil

Taylor Swift se presentará en el estadio Nilton Santos los días 17, 18 y 19 de noviembre, en una serie de conciertos que contará con 700 agentes en el escenario y 1.000 más en sus alrededores. El imponente “The Eras Tour” ofrecerá conciertos en tres países de América Latina: México, donde actuó en agosto; Argentina, en el que actuó el último fin de semana, y Brasil.

La intérprete de éxitos como “Shake it off”, “Love story” o “Look what you made me do” fue recibida por decenas de ‘swifties’ en las afueras del lujoso hotel Fasano, en Ipanema.

El Santuario del Cristo Redentor y el propio alcalde de Río de Janeiro, Eduardo Paes, desafiaron a los fanáticos de la artista para recaudar 20.000 pan dulce y botellas de agua mineral para donar a las personas carentes de la ciudad. Luego de los recitales en Río de Janeiro, Taylor actuará en San Pablo.