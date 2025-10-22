Un profesor de matemática de 53 años fue brutalmente agredido por el padre de una alumna en una escuela de Brasil este lunes luego de retarla por usar su celular en clase.

El ataque ocurrió en la sala de coordinación de la escuela Centro Educacional 4 (CED) de la localidad de Guará y quedó registrado en un video grabado por testigos. En las imágenes se ve cómo el hombre toma al docente por la ropa y le propina al menos nueve golpes de puño, mientras otros estudiantes intentan intervenir para detener la agresión.

Según el profesor, el ataque ocurrió después de que le hiciera un llamado de atención a la joven, que se negaba a copiar el contenido de la pizarra.

Puede interesarte

Cerca de la exvicepresidenta afirman que la derrota de septiembre le sirvió a LLA para dar un giro y acercarse a los gobernadores, el PRO y afianzar su vínculo con EE.UU. El gobernador bonaerense se despega de esa visión y resaltó que su estrategia electoral le permitió al PJ llegar con chances a octubre.

😨 💥 Professor de 53 anos é AGREDIDO com nove socos por um pai dentro de uma escola no Distrito Federal após pedir a aluna parasse de mexer no celular durante a aula.pic.twitter.com/GOltHi7pgR — République (@republiqueBRA) October 21, 2025

“Le dije que no tocara su teléfono y que copiara el pizarrón. Debió haber llamado a su padre, y él vino a la escuela para pedirme una explicación”, sostuvo el profesor.

La situación se volvió aún más dramática cuando la propia hija del agresor, desesperada, se abalanzó sobre su padre y le aplicó una maniobra para inmovilizarlo, logrando tirarlo al piso y así interrumpir el ataque. Entre lágrimas, la joven le preguntó por qué había golpeado a su profesor, mientras otros alumnos y un docente ayudaron a contener al hombre.

El docente relató el calvario: “Pasar por una humillación así es algo increíble”

El profesor, que lleva 25 años de carrera y prefirió no revelar su identidad, contó que fue la primera vez que sufrió una agresión de este tipo. Según relató, el padre de la alumna se presentó en la escuela para exigir explicaciones por una supuesta situación con su hija.

“Por el propio video, se ve que ni la hija imaginaba que el padre iba a hacer eso conmigo. Me tomó completamente por sorpresa. No tuve tiempo de reaccionar. Lo único que hice fue protegerme para que no me pegara en la cara”, relató el docente, que terminó con hematomas en el cuerpo y los anteojos rotos.

Puede interesarte

“Pasar por una humillación de este tipo es algo increíble. Solo queda tristeza. Lamentablemente, voy a tener que alejarme del aula porque no tengo condiciones psicológicas para volver al trabajo”, lamentó.

La Policía intervino y llevó a ambos hombres a la comisaría. El agresor, identificado como Thiago Lênin Sousa, alegó que reaccionó así porque su hija le había dicho que el profesor la había insultado. Fue acusado de lesiones, insultos y desacato y puesto en libertad.

Por su parte, la Secretaría de Educación del Distrito Federal (SEEDF) informó que el caso será investigado y que repudia cualquier forma de violencia en el ámbito escolar. Además, reafirmó su compromiso con el diálogo y la promoción de una cultura de paz en las escuelas.