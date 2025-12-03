El 2 de noviembre Bárbara Jankavski Marquez, la influencer brasileña conocida como la “Barbie humana”, el caso continúa generando polémica en San Pablo. Mientras el Instituto Médico Legal confirmó que falleció por una sobredosis de cocaína, la familia y el Ministerio Público sostienen que podría tratarse de un homicidio y piden que no se cierre la investigación.

El cuerpo de la joven de 31 años fue encontrado en la casa del abogado Renato De Vitto, en el barrio de Lapa. Según el informe oficial, la muerte se produjo por “intoxicación causada por sustancia química”, descartando signos de violencia letal o una enfermedad previa.

La autopsia y la noche que terminó en tragedia

De acuerdo a la pericia, Bárbara sufrió un infarto provocado por el consumo de cocaína. Los estudios toxicológicos detectaron presencia de la droga y el informe necroscópico fue contundente al señalarla como causa directa del fallecimiento.

Bárbara Jankavski Marquez murió por “intoxicación causada por sustancia química”, según la autopsia. (Foto: Instagram/@bonecadesumana).

Esa noche, tanto Bárbara como el abogado consumieron sustancias ilícitas. Según su propio relato, ella comenzó a toser, se recostó a su lado mientras miraban televisión y no volvió a reaccionar. De Vitto aseguró haber llamado a emergencias y realizado maniobras de reanimación durante más de nueve minutos, sin éxito. La ambulancia confirmó la muerte a las 21:07 y dio aviso a la Policía.

(Foto: Gentilezas)

Lesiones, testimonios y un escenario que no cierra

La influencer fue hallada semidesnuda, con un golpe en el ojo izquierdo y marcas en la espalda. La policía indicó que el abogado permitió el ingreso de los agentes, quienes la encontraron acostada boca arriba, vestida solo con ropa interior.

Una amiga de De Vitto declaró que estuvo en la vivienda esa madrugada y que vio a Bárbara “resbalarse y caer”, lo que explicaría las lesiones. Los peritos consideraron que ese escenario es consistente con las marcas observadas. El primer informe policial habló de una “muerte súbita sin causa determinante”.

La influencer Bárbara Jankavski Márquez tenía 31 años y era conocida como la Barbie Humana en Brasil. (Foto: Instagram/@bonecadesumana).

La investigación judicial se estanca, pero no se cierra

El 7º Distrito Policial de Lapa trató el hecho como una muerte sospechosa. Sin embargo, con la autopsia en mano, la causa quedó a un paso de archivarse como un accidente por sobredosis.

Pese a ello, el Ministerio Público mantiene otra postura: pide profundizar la investigación y sostiene que “no hay elementos suficientes para descartar un crimen”. La Secretaría de Seguridad confirmó que el caso sigue abierto y que “restan diligencias por cumplimentar antes de concluir el sumario”.

Bárbara Jankavski Marquez pagó 56.000 dólares para parecerse a la muñeca Barbie. (Foto: Instagram/@bonecadesumana).

Quién era la “Barbie humana”

Bárbara Jankavski Marquez se había vuelto viral por sus cirugías estéticas extremas. Invirtió más de 56 mil dólares en 27 procedimientos para replicar el aspecto de una muñeca: cinco rinoplastias, arqueamiento de cejas y múltiples liposucciones, entre otras intervenciones. En redes sumaba más de 300 mil seguidores en TikTok y 54 mil en Instagram.

De Vitto declaró que había contratado a la influencer como escort para una noche de sexo y drogas.

Puede interesarte

El abogado, apartado por estrés

Tras el episodio, el defensor público pidió licencia por estrés postraumático. La Defensoría confirmó que De Vitto continúa apartado de sus funciones y no retomó su actividad.