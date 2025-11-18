Las cámaras internas del micro registraron el momento en que el vehículo se quedó sin frenos y embistió autos y motos en San Pablo.

Un colectivo perdió el control este lunes por la mañana en el kilómetro 17 de la autopista Raposo Tavares, en la zona oeste de San Pablo, en Brasil, cuando sufrió una falla en el sistema de frenos y chocó contra 16 vehículos.

Como consecuencia del violento impacto, al menos 13 personas sufrieron heridas, según informó la concesionaria Ecovias Raposo Castello y el Departamento de Bomberos.

Imágenes internas del colectivo muestran cómo el vehículo sube a la vereda después de golpear el cordón, pierde la dirección y comienza a embestir autos y motos a 42 km/h, de acuerdo con los datos del video.

Cámara de un #autobús registró el momento en el que perdió los #frenos, lo que provocó que terminara chocando contra 15 vehículos en la carretera Raposo Tavares, en São Paulo, #Brasil. Doce ciudadanos resultaron heridos y dos de ellos en estado grave. pic.twitter.com/IR3XBSYXlF — Ecuador En Directo (@EcEnDirecto) November 18, 2025

El chofer intenta recuperar el control con maniobras bruscas, mientras los pasajeros —muchos de ellos parados— son arrojados de un lado a otro y gritan desesperados. La secuencia termina cuando el conductor dirige el vehículo hacia la entrada de un edificio y choca contra el portón, momento en que los pasajeros descienden en estado de shock.

Hay dos heridos graves

Ecovias informó que el choque en cadena incluyó dos motocicletas y varios autos, además del colectivo con la falla de frenos. Se registraron dos víctimas graves, dos con heridas moderadas y ocho leves.

El Departamento de Bomberos contabilizó al menos 13 personas lesionadas. Equipos de rescate, el SAMU y personal de la concesionaria atendieron a los heridos en el lugar.

La Policía Civil investiga las causas del choque y confirmó que el colectivo perdió el control antes de impactar contra los demás vehículos.