Una joven de 29 años logró escapar de un calvario que duró más de dos décadas en la localidad de Araucária, región metropolitana de Curitiba. La víctima, sometida desde los siete años por su padrastro, un hombre de 51 años, denunció abusos, amenazas y un control psicológico implacable que la mantuvo prisionera en su propia vida.

La pesadilla comenzó cuando la joven era apenas una niña. Según su estremecedor relato a la policía, el agresor la dominó desde su infancia con violencia y terror. “Sabía que era agresivo. Tenía miedo, mucho miedo, y aún lo tengo. Me decía que si no era de él, no sería de nadie. Que solo la muerte nos separaría”, confesó, aún temblando, en diálogo con el portal g1.

La huida: un acto de coraje

El martes 16, la joven encontró una rendija de esperanza. Engañó a su captor diciéndole que llevaría a sus hijos a un centro de salud, pero en realidad corrió a una comisaría. Allí, entre lágrimas, relató el infierno que vivió durante 22 años. “Pensé que un día contarían mi muerte, porque nunca creí que podría escapar. Decía que si no lo hacía él, otros lo harían. No veía salida”, expresó, con la voz quebrada.

Tras la denuncia, la víctima y sus tres hijos —fruto de los abusos del agresor— fueron puestos a resguardo. La Justicia evalúa medidas de protección urgentes. “Quiero ser libre, algo que soñaba desde chica. Veía a otras chicas y me preguntaba: ‘¿Por qué no puedo ser como ellas?’ Me sentía vigilada siempre, aunque no hacía nada malo. Solo mentí para ir a la comisaría. Ahora solo quiero que no me haga más daño”, relató.

La víctima logró escapar tras 22 años. (Foto: gentileza g1).

Un calvario desde la infancia

La investigación policial destapó detalles escalofriantes. Los abusos comenzaron a los 7 años, cuando la madre de la víctima aún estaba casada con el agresor. Según el comisario Eduardo Kruger, tras la separación, el hombre obligó a la joven a quedarse con él. A los 15 años, ella quedó embarazada. “La forzó a mantener una relación con él y también la obligaba a estar con otros hombres, grabando los abusos”, detalló el comisario.

El control era asfixiante. Cámaras de vigilancia instaladas en la casa monitoreaban cada paso de la joven. “Salía muy poco, y él controlaba cada minuto”, explicó Kruger. Durante un allanamiento, la policía secuestró las cámaras, videos de los abusos y audios donde el hombre la amenazaba: “Volvé a casa o vas a tener problemas serios. ¿Qué pasa? Hablá o voy a buscarte”.

Siete delitos y un futuro incierto

El detenido enfrenta graves acusaciones: abuso de vulnerables, violación, privación de la libertad, amenazas, persecución, violencia psicológica y daño emocional. Negó los hechos en el interrogatorio, pero las pruebas recopiladas lo incriminan. La madre de la víctima fue citada a declarar, aunque no se aclaró si está bajo investigación.

“Vivía en una prisión. Algunos días eran buenos, otros un horror. Lloré tanto sola... Nadie sabía nada. Él no se preocupaba, al día siguiente decía que todo estaría bien, pero volvía a hacerme lo mismo”, cerró la joven, decidida a reconstruir su vida.