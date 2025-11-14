Cámaras de seguridad grabaron el momento exacto en que un preso escapó de una cárcel de Brasil mientras sacaba la basura junto a otro reo.

El insólito caso ocurrió en el penal de Viçosa, en el estado de Minas Gerais y las imágenes se hicieron virales.

En el video, se puede ver a dos detenidos acercándose a la vereda con bolsas de residuos, bajo la mirada de dos agentes penitenciarios.

Escándalo en Brasil: un preso se fugó de la cárcel luego de que los agentes penitenciarios lo mandaran a sacar la basura del penal. pic.twitter.com/4WeaSy8oeP — MDZ Online (@mdzol) November 13, 2025

En cuestión de segundos, uno de ellos, Luiz Carlos Silva Santana Junior, salió corriendo unos 20 metros y desapareció de la escena.

Un tercer agente, armado, intentó reaccionar pero no alcanzó al delincuente y finalmente regresó al interior de la unidad.

La fuga ocurrió el 3 de noviembre y desde entonces el hombre es intensamente buscado por las fuerzas de seguridad de Minas Gerais.

Puede interesarte

Según trascendió Silva Santana Junior se habría subido a una moto que lo esperaba cerca del penal.

El hombre tiene seis ingresos previos al sistema penitenciario desde 2015.

La dirección del penal inició una investigación interna para esclarecer cómo se produjo la evasión.