Las autoridades de Brasil se mantienen en vilo por la misteriosa muerte de la reconocida influencer fitness y nutricionista de 39 años, Diana Ares. Quien aparentemente se arrojó del último piso del edificio donde vivía por un estado de alteración. A esto se le suma que horas antes la mujer había ingresado al hospital por lesiones del cual se fue antes de recibir el alta médica por razones que también se desconocen.

El hecho ocurrió el miércoles al mediodía, aunque recién trascendió en la madrugada del jueves. A las 12.25, la Policía fue alertada por la caída de una mujer desde gran altura. Al llegar, los bomberos confirmaron que Diana había muerto en el acto tras impactar en el sector de juegos infantiles del edificio.

Las primeras pericias señalan que la caída habría ocurrido desde el área de servicio de su departamento, ubicado en el último piso del complejo residencial. Pero lo que volvió aún más enigmático el episodio es lo que pasó horas antes.

(Foto: Gentilezas)

Según medios locales, a las 7.30 de ese mismo día Diana había ingresado al Hospital Ferreira Machado con lesiones cortantes en las muñecas y el cuello. Recibió suturas y una vacuna antitetánica, pero cerca de las 10.30 abandonó el centro de salud sin esperar el alta y sin dar explicaciones. Su salida quedó asentada en los registros y forma parte de la investigación.

(Foto: Gentilezas)

A esto se suma otra línea que analizan los investigadores: versiones indican que la influencer habría mantenido una fuerte discusión con su pareja antes de morir, aunque la Policía Civil aún no confirmó ese dato. El hombre que estaba en el departamento al momento de la caída ya declaró, al igual que vecinos y empleados del edificio. Además, los agentes recolectaron las imágenes de las cámaras de seguridad para analizarlas.

Puede interesarte

Por ahora, la principal hipótesis apunta a que se trató de una caída voluntaria, presuntamente vinculada al estado emocional que atravesaba Diana. Sin embargo, no descartan otras posibilidades y el caso sigue bajo investigación mientras crece el misterio alrededor de su muerte.