Una mujer que fue secuestrada y violada por su expareja logró escapar en tres segundos del auto del agresor y llegó a un patrullero en busca de ayuda, en Minas Gerais, Brasil. Tal y como quedó registrado en un video, la Policía Militar detuvo al hombre.

El vertiginoso momento ocurrió en una estación de servicio de Corinto. Según las imágenes, un vehículo llegó a repostar combustible. El hombre bajó a cargar, sin imaginar que un patrullero policial pararía en la misma estación.

En el video se ve cómo la víctima, que estaba en el asiento de acompañante, se quitó el cinturón de seguridad al ver llegar al patrullero.

Mulher de 28 anos que havia sido estuprada e estava sendo sequestrada pelo ex-companheiro, de 35, pede socorro a viatura da PM que peaasava pelo local. As cenas foram capturadas em um posto de combustíveis, localizado em Corinto (MG), ontem (26/8). pic.twitter.com/1lrJ2O8GU7 — 𝕀𝕟𝕥𝕖𝕣𝔽𝕒𝕥𝕠𝕤 (@inter_fatos) August 28, 2025

Aunque el hombre subió rápidamente al vehículo, no logró detener a la mujer que en solo tres segundos saltó del vehículo y corrió hacia los agentes de policía. Aunque el agresor corrió detrás de ella, los agentes lo detuvieron, según consignó el medio local G1.

Márcio Brandão, capitán de la Policía, dijo a G1 que la mujer de 28 años había sido secuestrada por su expareja, un hombre de 35, en la localidad de Conceição do Mato Dentro.

El agresor amenazó a la mujer con un cuchillo, la obligó a subir a su vehículo y le sacó el celular.

Los agentes de policía que rescataron a la mujer suelen patrullar diariamente esa estación de servicio para prevenir delitos.

El hombre fue arrestado por cargos de violación, amenazas, secuestro y privación ilegal de la libertad. La Policía Civil informó que fue trasladado a la cárcel.