Jussara Luzia Fernandes, una profesora de estética de 62 años de la ciudad de Bebedouro, en el interior del estado de San Pablo, Brasil, fue detenida el viernes pasado y acusada de haber matado a su novio de 21 con una tijera y enterrado su cuerpo en el patio de su casa.

La historia salió a la luz luego de que la policía recibiera una denuncia anónima sobre un posible homicidio en el barrio Eldorado. Los agentes se acercaron a la casa y, al interrogar a la mujer, notaron contradicciones en su relato.

Según explicó el secretario de Seguridad Pública, Rogério Valverde, la profesora primero negó cualquier delito. Sin embargo, los policías detectaron un pozo en el patio y ella intentó justificarlo diciendo que era para enterrar un perro. Finalmente, confesó que había matado a su pareja, Alex Sandro da Silva Rocha, y que el cuerpo estaba allí.

La mujer contó que el hecho ocurrió entre el martes y el miércoles, tras una fuerte discusión con su novio. Dijo que tomó una tijera para defenderse y lo apuñaló varias veces en el pecho. Al darse cuenta de lo que había hecho, entró en pánico y contrató a una persona para cavar el pozo donde luego enterró el cuerpo.

El comisario João Vitor Silvério, a cargo de la investigación, detalló que la profesora también habría contado con la ayuda de uno de sus hijos para sacar el cuerpo de la casa antes de enterrarlo.

El Cuerpo de Bomberos fue convocado y, junto a la Policía Civil, recuperó el cuerpo de la víctima del pozo en el patio.

La madre de Alex Sandro da Silva Rocha afirmó a medios locales que su hijo sufría una relación abusiva. “Incluso cuando iba al baño, la puerta estaba abierta. Ni siquiera podía llevarse el teléfono porque ella estaba allí controlándolo todo. Era agresiva con él. Ya había bloqueado a toda su familia. Se hacía pasar por él [en su teléfono] y se peleaba con todo el mundo, y era racista con la gente”, afirmó Ivonete Ribeiro da Silva.

La mujer cree que la profesora drogó a su hijo para matarlo y “dejarlo indefenso”. ”Era un hombre de 21 años, medía 1,88 metros, y ella no estaba en condiciones de luchar. En otras palabras, no hubo legítima defensa. No hubo agresión física", afirmó.

La mujer afirmó que Alex amaba a Jussara, pero que tenía la intención de dejarla porque ya no soportaba que lo controlara. También dijo que la docente le había pasado encima del pie con el auto, pero que él se negó a presentar una denuncia.