"Me molesta que se digan cosas que no son", expresó Brenda Gandini en diálogo con Puro Show (El Trece) cuando le preguntaron por la supuesta infidelidad de Gonzalo Heredia con la China Suárez.

Días atrás, Yanina Latorre había dado a entender que Suárez y Heredia habrían tenido un encuentro romántico mientras grababan la serie Atav. "Sos una perversa (China) que disfruta con el dolor de otras mujeres famosas, como Pampita, Wanda Nara, Eugenia Tobal y Brenda Gandini (y podría estar todo el día). No sos empática con ninguna. No te importa nada de nadie", había escrita la panelista.

Luego de que este tema volviera a salir a la luz, Heredia salió a desmentir nuevamente la infidelidad. Ahora, cuando le preguntaron a Gandini, quien tiene dos hijos con Gonzalo, ella aclaró: "No tenemos nada que ver con eso. Obvio que me molesta que se digan cosas que no son pero bueno, seguramente, es información que llegó pero bueno, la desmentimos".

Haciendo referencia a la China, Brenda comentó: "Gonzalo y ella tienen buen vínculo. Trabajaron en una ficción que fue un éxito".

Finalmente, un poco enojada, la actriz cerró: "Uno tiene que poner límites cuando las cosas no son verdad. No somos de abrir el juego para nada. Somos una pareja de quince años. Hemos tenido crisis pero no fueron por este tema".